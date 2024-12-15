مشاهير العرب - تفاصيل شخصية أيتن عامر في فيلم «المنبر» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 02:01 مساءً - تشارك الفنانة أيتن عامر، في فيلم «المنبر» بطولة النجم أحمد حاتم، والذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وقالت أيتن عامر، خلال تصريحات لها عن تفاصيل شخصيتها: «أنتظر عرض فيلم (المنبر)، وقد انتهيت من تصوير دوري في هذا العمل المميز، حيث أظهر فيه بشخصية فتاة مسيحية تعاني من مشكلة نفسية تخص ابنتها. كما أنني في انتظار عرض فيلم (الجنينة)، ولكن لم يتم تحديد موعد نهائي للعرض حتى الآن».

وأضافت عامر: «تعاقدت على بطولة فيلم جديد يتناول العديد من القضايا المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي، ولكن لم يتم الاستقرار على العمل بشكل نهائي بعد».

تفاصيل فيلم المنبر

ويستعرض فيلم المنبر، وسطية الأزهر الشريف ودوره المؤثر في المشاركة مع فئات المجتمع المصري المختلفة في المقاومة الوطنية ضد الاحتلال باختلاف أنواعه على مدار ما يزيد على الألف عام، وتتداخل الأحداث ما بين الواقع الحالي والأحداث التاريخية الموثقة بالصوت والصورة.

أبطال فيلم المنبر

يضم فيلم المنبر، عدد من نجوم الفن أبرزهم: أحمد حاتم، وعمر السعيد، وأيتن عامر، كمال أبورية، ميدو عادل، أحمد فهيم، أحمد عزمي، سامح الصريطي، وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج أحمد عبد العال.