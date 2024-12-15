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مشاهير العرب - يحيي الفخراني: نبيل الحلفاوي أهداني أول أدواري الفنية (فيديو) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - يحيي الفخراني: نبيل الحلفاوي أهداني أول أدواري الفنية (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - يحيي الفخراني: نبيل الحلفاوي أهداني أول أدواري الفنية (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 01:46 مساءً - تحدث الفنان يحيي الفخراني، عن علاقته الوطيدة بالفنان نبيل الحلفاوي، موضحا أن صداقتهما تعود إلى أيام الجامعة ولم تنقطع طوال السنوات الماضية.

وقال الفخراني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، الذي تقدمه الإعلامية كريمة عوض، على قناة «القاهرة والناس»: «نبيل الحلفاوي ترك لي دوره في بدايتي الفنية، عندما كنت حديث التخرج من كلية الطب، وشاركت بدلاً منه في مسرحية مدرسة الأزواج بسبب سفره لفترة قصيرة».

وتابع: «عندما عاد من السفر، أصر على أن أستمر في أداء الدور، وظلت علاقتنا قوية حتى اليوم. هو أصدق الأصدقاء بالنسبة لي».

الحالة الصحية لـ نبيل الحلفاوي

وأشارت مصادر مقربة، إلى أن الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي ما زالت غير مستقرة، ويخضع حاليًا لرعاية طبية دقيقة.

وأكدت المصادر، أن الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي، تزداد سوءًا، وتم وضعه على أجهزة التنفس الاصطناعي في ظل معاناته مع مشكلات صحية في الصدر.

وكان قد تم نقل الفنان نبيل الحلفاوي، إلى إحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة، وبعد إجراء الكشف الطبي عليه وعمل بعض الأشعة والتحاليل، أكد الأطباء ضرورة دخوله إلى غرفة العناية المركزة، حيث يتواجد بجانبه نجلاه المخرجان «خالد ووليد».

نبيل الحلفاوي

شافكي المنيري تطلب الدعاء لـ نبيل الحلفاوي

وطلبت الإعلامية شافكي المنيري، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الدعاء للفنان نبيل الحلفاوي، وذلك بعد تدهور حالته الصحية.

وقالت شافكي المنيري، عبر حسابها على «فيسبوك»: «نبيل الحلفاوي نديم قلب الأسد، رأفت الهجان.. لم يكن دور تمثيلي فقط لأحد رجال المخابرات البارعين في عملهم، بل كان جزء من شخصية نبيل الحلفاوي الحقيقية.. الوطنية، الرجولة، الانتماء، رسالة عرف يوصلها».

وتابعت: «نبيل الحلفاوي إلى البطل المصري رأفت الهجان الذي ظل يكمل طريقه بكل الوطنية والحب لمصر، نبيل الحلفاوي مثل هنا إحساسه الحقيقي وحبه وانتمائه لبلده الذي نقله لنا ببراعة، وجعلنا نشعر معه بنفس الأحاسيس وحب الوطن وقدسيه الدفاع عنه، ألف سلامة للفنان الرائع القدير نبيل الحلفاوي وربنا يشفيه ويعافيه».

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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