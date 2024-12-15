مشاهير العرب - المطرب التونسي أكرم ميساوي يكشف مفاجأة عن بدايته وكواليس غنائه في مصر (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 01:46 مساءً - تحدث المطرب التونسي أكرم ميساوي عن الغناء التونسي وبداياته، عقب مشاركته في حفلين بالإسكندرية مؤخرًا.

وقال ميساوي، في لقائه مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد: «تواجدت في مصر في 2022 بالإسكندرية في إقامة فنية وحضرت مع مجموعة من الموسيقيين المصريين مشروع موسيقي مزيج بين الموسيقى المصرية والتونسية».

وأشار إلى أنه عازف إيقاع وملحن وشاعر ومغني، وتربى على الأغاني البدوية والصحراوية.

وفيما يخص مثله الأعلى من نجوم تونس، قال المطرب التونسي أكرم ميساوي: «لطفي بوشناق والشيخ العفريت من الفن القديم بتونس».