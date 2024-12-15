عدد حلقات مسلسل المهرج.. تعرف على التفاصيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 01:40 مساءً - انطلق مؤخرا عرض مسلسل "المهرج" من خلال منصة "شاهد"، وهو عمل مشوق يجمع بين مجموعة من النجوم، وفي مقدمتهم الفنان السوري باسم ياخور.

وبدأ الجمهور المتابع للعمل في البحث عن كل تفاصيله خاصة عدد حلقات العمل الذي تدور أحداثه في أجواء من الغموض والإثارة.

عدد حلقات مسلسل المهرج

ينتمي مسلسل “المهرج” إلى الأعمال القصيرة، حيث أنه مكون من ١٠ حلقات، ويعرض من الأحد إلى الخميس، الساعة ١١ بتوقيت مصر والساعة ١٢ بتوقيت السعودية.

انطلاق عرض مسلسل “المهرج”

وانطلق عرض مسلسل "المهرج" الذي يدور في إطار من الإثارة والتشويق في الساعات الأولى من اليوم الأحد الموافق 15 ديسمبر، وسيكون عرضه أول وحصري عبر شاهد.

أبطال مسلسل "المهرج"

ويشارك في بطولة هذا العمل الفنان باسم ياخور، والفنانة أمل بوشوشة، بالإضافة إلى الفنان السوري خالد القيش والفنان الأردني نضال نجم، والفنانة ديمة الجندي، والعمل سيكون بتوقيع المخرجة رشا شربتجي ومن تأليف بسام جنيد.

قصة مسلسل "المهرج"

وتدور أحداث مسلسل "المهرج" وهو رومانسي وجريمة وتشويق، حيث تدور القصة حول جريمة قتل معقدة للغاية حيث تستيقظ طبيبة على خبر مقتل سكرتيرها وعشيقها السري في شقته، ويترك هذا الحادث المحقق في مسرح جريمة معقد ومليء بالألغاز والكل فيه متهم ولا يوجد أحد خارج دائرة الشك، حيث يتم ظهور أكثر من متهم ولكل متهم أدلة تربطه بها، لتبدأ متاهة من البحث والترقب إلى حين الوصول إلى الحقيقة الصادمة بعد رحلة من المفاجآت.

ومن المقرر عرض المسلسل على منصة شاهد التي طرحت البوستر الرسمي للعمل مرفقًا بتعليق “جاهزين؟.. جريمة قتل رح تخليكم تشكوا بحالكم.. المهرج قريبا على شاهد”.

مسلسل ولاد بديعة لرشا شربتجي

وقدمت المخرجة رشا شربتجي في رمضان الماضي مسلسل "ولاد بديعة"، وهو من بطولة سامر إسماعيل وسلافة معمار ومحمود نصر ويامن الحجلي وتولين البكري ورنا شميس وعبد الهادي الصباغ وغيرهم، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

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