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الرئيسية عالم الفن والمشاهير

إصابة إدوارد بشلل في المعدة.. اعرف التفاصيل - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 01:40 مساءً - أعلن الفنان إدوارد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إصابته بشلل مؤقت في المعدة بسبب حقن التخسيس.

وكتب إدوارد في منشوره عبر فيسبوك:" «أنا كنت باخد حقن التخسيس تحت إشراف دكتور تغذية ونزلت حوالي 15 كيلو، كنت باخد حقن الساكسندة، ودي الدكتورة نصحتني بيها بس مشكلتها بتتاخد كل يوم في المعدة.. بس ميزتها أننا نقدر نتحكم في الجرعات عشان ما نتعبش، ووصلت للوزن اللي أنا عاوزه، ودخلنا في مرحلة التثبيت.

 

تعبت من كل يوم حقنة

وتابع: "الدكتورة طلبت مني أروح لدكتور جهاز هضمي أعمل تحاليل ونطمن.. بس أنا طنشت وقُلت لها أنا هاخد حقن أسبوعية بدل اليومية عشان تعبت من كل يوم حقنة، وفيه ناس نصحوني بالتروليستك لأنها أسبوعية ومش قوية زي المونجارو، فضلت أخد التروليستك لمدة 5 أسابيع، كل أسبوع حقنة، وكانت تمام معايا وكانت برضه دكتورة التغذية بتسألني على التحاليل كل فترة وكنت بطنش لاني تمام مش حاسس بحاجة، وكمان لا كنت بتخن ولا بخس وباكل عادي طبعا برد.

إصابة إدوارد بـ شلل في المعدة

وأضاف إدوارد: “مواظب على دايت مع الدكتورة لحد الأسبوع اللي فات.. فجأة مُش جعان خالص وقعدت حوالي 4 أيام مش بدخل حمام ولا قادر آكل، ووجع في معدتي جامد، دكتورة التغذية قالت لي وقَّف الحقن وروح لدكتور جهاز هضمي فورا، وعملت كدة رُحت لدكتور قالي حصلي شلل مؤقت من الحقن في المعدة، وكان مفروض تتابع معايا مع دكتورة التغذية قُلت له أنا اللي كنت بطنش عشان كنت تمام، قالي الحقن مش وحشة ومفعولها كويس، بس أنا بانصح أقصاها 3 شهور بس تاخدها وتوقف فترة وترجع تاني، بس لازم طبعا برده متابعة مع دكتور تغذية”.

ويشارك إدوارد في سباق رمضان في مسلسل “إش إش” بطولة الفنانة مي عمر، ويلعب خلال العمل شخصية والدها.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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