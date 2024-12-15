مشاهير العرب - أصابته بـ شلل في المعدة.. إدوارد يكشف تفاصيل تجربته مع حقن التخسيس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 01:21 مساءً - كشف الفنان إدوارد، عن تعرضه خلال الفترة الماضية، لـ شلل مؤقت بالمعدة، وذلك بعد خضوعه لتجربة حقن التخسيس.

وقال إدوارد، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «كلام مهم جدا أنا كنت باخد حقن التخسيس تحت إشراف دكتور تغذية ونزلت حوالي 15 كيلو، كنت باخد حقن الساكسندة ودي الدكتورة نصحتني بيها بس مشكلتها بتتاخد كل يوم في المعدة بس ميزتها أننا نقدر نتحكم في الجرعات عشان منتعبش ووصلت الوزن اللي أنا عاوزه ودخلنا في مرحلة التثبيت».

وأضاف: «الدكتورة طلبت مني أروح لدكتور جهاز هضمي أعمل تحاليل ونطمن بس أنا طنشت وقولتلها أنا هاخد حقن أسبوعية بدل اليومية عشان تعبت من كل يوم حقنة وفي ناس نصحوني بالتروليستك لأنها أسبوعية ومش قوية زي المونجارو، فضلت أخد التروليستك لمده 5 أسابيع، كل أسبوع حقنة، وكانت تمام معايا وكانت برده دكتورة التغذية بتسألني على التحاليل كل فترة وكنت بطنش لأني تمام مش حاسس بحاجة، وكمان لا كنت بتخن ولا بخس وباكل عادي طبعا برده».

وتابع: «مواظب على دايت مع الدكتورة لحد الأسبوع اللي فات فجأة موش جعان خالص وقعدت حوالي 4 أيام مش بدخل حمام ولا قادر أكل ووجع في معدتي جامد، دكتورة التغذية قالتلي وقف الحقن وروح لدكتور جهاز هضمي فورا وعملت كده روحت لدكتور قالي حصلي شلل مؤقت من الحقن في المعدة وكان مفروض تتابع معايا مع دكتورة التغذية قولتله أنا اللي كنت بطنش عشان كنت تمام، قالي الحقن مش وحشة ومفعولها كويس، بس أنا بنصح أقصاها 3 شهور بس تاخدها وتوقف فترة وترجع تاني، بس لازم طبعا برده متابعة مع دكتور تغذية».

واختتم: «من غير ماطول عليكم أنا بقالي أسبوع بتعالج وعملت كل التحاليل حتى صبغة على الكلى، والحمد لله معنديش غير شوية زيادة في الأملاح زي كل المصريين بطني بتتحسن واحدة واحدة، ولسة المعدة وجعاني، والدكتور قالي من 8 لـ9 أيام ترجع عادي، وإن شاء الله هبقى كويس، أنا حكيت لكم تجربتي عشان بقول لكم إن الحقن مش وحشة وجابت نتيجة هايلة معايا بس لازم مع دكتور التغذية دكتور جهاز هضمي وكمان دكتور قلب لو أمكن عشان سرعة ضربات القلب، أتمنى أكون قدمت لكم معلومات كويسة عن تجربتي وربنا يشفي أي حد تعبان وأشوفكم دايما كويسين».