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بسبب الفرص الضائعة والبعد عن الأضواء، فنانون يلجأون إلى التيك توك - أخبار كلمتك

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بسبب الفرص الضائعة والبعد عن الأضواء، فنانون يلجأون إلى التيك توك - أخبار كلمتك

بسبب الفرص الضائعة والبعد عن الأضواء، فنانون يلجأون إلى التيك توك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 01:20 مساءً - رغم أنالساحة الفنية  تشهد تواجد عدد كبير من النجوم الذين حققوا شهرة واسعة ونجومية كبيرة بأعمالهم، وأصبح لهم قاعدة جماهيرية عريضة، إلا أن هناك العديد من الفنانين الذين يعانون من قلة الفرص وعدم الظهور، مما يجعلهم يتوارون عن الأنظار لفترات طويلة، ويبتعدون عن الأضواء حتى يصبحوا في قائمة النسيان.

في الوقت الذي يعج فيه الوسط الفني بالعديد من الأسماء اللامعة، يظهر البعض في دور البطولة ويكتسبون شهرة كبيرة، بينما يظل البعض الآخر في الظل، رغم أنهم قدموا أعمالًا قوية في الماضي.

ومع بقاء هؤلاء بعيدين عن الشاشات، ظهر موقع "تيك توك" كملاذ لبعض هؤلاء الفنانين الذين وجدوا فيه وسيلة جديدة لكسب المال، بعد تراجع ظهورهم في الأعمال الفنية.

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التيك توك.. منصة المال للفنانين المغيبين

وشهدت منصة "التيك توك" تدفقًا ملحوظًا لعدد من الفنانين الذين قرروا اللجوء إليها كوسيلة للبقاء في دائرة الضوء وجذب الانتباه، سواء عبر البث المباشر أو المشاركة في الجولات الترفيهية على التطبيق، بحثًا عن الدخل وتعويض غيابهم عن الساحة الفنية.

من بين هؤلاء الفنانين، تبرز الفنانة مها أحمد، التي شاركت في أعمال قوية مثل "لخمة راس" و"الباشا تلميذ" مع كريم عبد العزيز، حيث قررت التوجه إلى "تيك توك" بعد فترة من قلة الفرص، وغيرها من الفنانين الذين وجدوا في هذه المنصة فرصة لإعادة التواصل مع الجمهور وكسب المال بعد غيابهم، مثل جمال حجازي وعلاء وائل وهادي خفاجة، بالإضافة إلى سهام جلال ومنى فاروق وغيرهم. 

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البحث عن الفرص في ظل غدر الساحة الفنية

ويشعر العديد من هؤلاء الفنانين بأن الساحة الفنية قد "غدرت" بهم، إذ تراكمت سنوات من الغياب وعدم الظهور على الشاشة، مما دفعهم للبحث عن طرق بديلة لإيجاد مصادر دخل، الأمر الذي دفعهم إلى البث المباشر على "تيك توك" من أجل الحصول على المال، وهو ما لاقى تعاطفًا من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

 الفنان وائل علاء، أحد الفنانين الذين لجأوا إلى "تيك توك"، كشف عن سبب قلة مشاركته في الأعمال الفنية خلال الفترة الماضية، وقال في بث مباشر عبر "تيك توك": "أنا عندي كرامة ومش بعرف أطبل".

وأضاف: "الحمد لله الناس فاكرة أدواري، وأنا مش بحب أقدم أي دور إلا لما يكون مناسب لي. أنا بختار أدواري بعناية، لأنني بحترم جمهوري".

وأوضح وائل علاء أنه في 2016 كان قد عرض عليه فيلم بطولة مطلقة، لكنه رفضه بعدما قرأ السيناريو، مؤكدًا أنه يرفض الأدوار التي لا تتناسب مع مبادئه واحترامه لجمهوره.

وأشار إلى أنه شارك في مشهدين في فيلم "الدادة دودي" مع ياسمين عبد العزيز، وكان ذلك مجرد مجاملة لها، رغم أن المشهدين نالا إعجاب الجمهور.

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مطالبات بفرص جديدة للفنانين

بعد أن زادت البثوث المباشرة على التيك توك من قبل الفنانين الذين يواجهون صعوبة في إيجاد فرص عمل جديدة في المجال الفني، بدأ الجمهور يعبر عن تعاطفه معهم، بل وطالب العديد من رواد السوشيال ميديا بإعطاء هؤلاء الفنانين فرصًا جديدة، وتوفير مساحة أكبر لهم في الأعمال الفنية، خصوصًا أنهم ما زالوا يملكون القدرة على العطاء وإمتاع الجمهور.

وفي الوقت الذي يبحث فيه العديد من هؤلاء الفنانين عن المال من خلال تطبيق "تيك توك"، يظل حلمهم الأهم هو العودة إلى الساحة الفنية، عبر أدوار جديدة تتيح لهم فرصة إثبات أنفسهم مجددًا.
 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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