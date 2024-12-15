«النواب» يوافق على إعفاء طلاب أسر تكافل وكرامة من المصروفات بالمدارس والجامعات - أخبار كلمتك

«النواب» يوافق على إعفاء طلاب أسر تكافل وكرامة من المصروفات بالمدارس والجامعات - أخبار كلمتك

الأمين العام لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي: الفتوى ضرورية لتحقيق الأمن الفكري في المجتمعات - أخبار كلمتك

الأمين العام لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي: الفتوى ضرورية لتحقيق الأمن الفكري في المجتمعات - أخبار كلمتك

على هامش الندوة الدولية للإفتاء.. الهباش: ماضون في دفاعنا عن فلسطين ولن نستسلم - أخبار كلمتك

على هامش الندوة الدولية للإفتاء.. الهباش: ماضون في دفاعنا عن فلسطين ولن نستسلم - أخبار كلمتك

مجلس النواب يستأنف مناقشة قانون الضمان الاجتماعي - أخبار كلمتك

مجلس النواب يستأنف مناقشة قانون الضمان الاجتماعي - أخبار كلمتك

وزارة التعليم تعلن عن مسابقة دينية كبرى للطلاب بالتعاون مع وزارة الأوقاف - أخبار كلمتك

وزارة التعليم تعلن عن مسابقة دينية كبرى للطلاب بالتعاون مع وزارة الأوقاف - أخبار كلمتك

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

تراجع مفاجئ لسعر الدولار اليوم في البنوك المصرية بمنتصف التعاملات (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

تراجع مفاجئ لسعر الدولار اليوم في البنوك المصرية بمنتصف التعاملات (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

بالأرقام، كيف تراجع مستوى سارة سمير بعد أولمبياد باريس؟ - أخبار كلمتك

بالأرقام، كيف تراجع مستوى سارة سمير بعد أولمبياد باريس؟ - أخبار كلمتك

جوارديولا يرفض الاستسلام: حالة واحدة فقط تجعلني أرحل عن مانشستر سيتي - أخبار كلمتك

جوارديولا يرفض الاستسلام: حالة واحدة فقط تجعلني أرحل عن مانشستر سيتي - أخبار كلمتك

الإسكواش، نهائي تاريخي بين مصر وإنجلترا في بطولة العالم للرجال - أخبار كلمتك

الإسكواش، نهائي تاريخي بين مصر وإنجلترا في بطولة العالم للرجال - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - من ملفات المحاكم المصرية.. مواعيد عرض مسلسل ساعته وتاريخه والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - من ملفات المحاكم المصرية.. مواعيد عرض مسلسل ساعته وتاريخه والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - من ملفات المحاكم المصرية.. مواعيد عرض مسلسل ساعته وتاريخه والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 12:41 مساءً - تصدر مسلسل ساعه وتاريخه محرك البحث «جوجل» منذ عرض أولى حلقاته، وذلك لما فيه من أحداث مثيرة ومشوقة، هذا ما يجعل المشاهدين يبحثون باستمرار عن مواعيد عرض مسلسل ساعته وتاريخه والقنوات الناقلة.

مسلسل ساعته وتاريخه

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص مسلسل ساعته وتاريخه، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

أحداث مسلسل ساعته وتاريخه

من المقرر أن يقوم مسلسل ساعته وتاريخه بمناقشة 26 قضية في حلقات منفصلة، وفي كل قضية سوف يتم التعرف على الدوافع وخلفيات الحدث والظروف النفسية التي حدثت بها الجريمة، وتنتهي بالحكم الصادر ضد الجاني في كل قضية.

والقصص مأخوذة من أشهر الكتب القضائية «يوميات قاض» و «حكايات قضائية»، وتُقدم لأول مرة بكل شفافية برؤية فنية وتحت إشراف المخرج عمرو سلامة ورؤية قانونية المستشار بهاء المري.

مسلسل ساعته وتاريخه

قنوات عرض مسلسل ساعته وتاريخه

وأما عن قنوات عرض المسلسل، فمن المقرر أن يعرض مسلسل ساعته وتاريخه، عبر قناة dmc، بداية من اليوم الخميس الموافق 5 من ديسمبر، في تمام 10 مساء، ومن المقرر أن يعرض يومي الخميس والجمعة، من كل أسبوع، بجانب عرضه على منصة «Watch it» الرقمية.

أبطال مسلسل ساعته وتاريخه

والجدير بالذكر أن بطولة مسلسل ساعته وتاريخه يشارك بها عدد من متسابقي برنامج كاستينج، وذلك تشجيعًا لمواهب البرنامج، بالإضافة إلى مشاركة نخبة من نجوم الفن وهم أحمد أمين، محمد شاهين، أروى جودة، خالد كمال، حنان سليمان، خالد أنور، ياسمينا العبد، مريم الجندي، أحمد داش، سليمان عيد، أحمد صيام، أمجد الحجار، الفنان الشاب محمد شريف، هبة مجدي، وغيرهم.

اقرأ أيضاً
بعد «فنان السرقة».. مواعيد عرض الحلقة 5 و6 من مسلسل ساعته وتاريخه

الليلة.. عرض الحلقة الـ 4 من مسلسل ساعته وتاريخه

من بطولة الشباب.. مواعيد وقنوات عرض مسلسل ساعته وتاريخه

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

الأعلى للثقافة يحتفل باليوم العالمي للغة العربية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق