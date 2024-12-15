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صناع فيلم "الهنا اللي أنا فيه" يحتفلون بالعرض الخاص اليوم - أخبار كلمتك

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صناع فيلم "الهنا اللي أنا فيه" يحتفلون بالعرض الخاص اليوم - أخبار كلمتك

صناع فيلم "الهنا اللي أنا فيه" يحتفلون بالعرض الخاص اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 12:40 مساءً - تقيم الشركة المنتجة لفيلم اللايت كوميدي المعنون بــ  "الهنا اللي أنا فيه"، الذي يترأس بطولته كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني، وياسمين رئيس العرض الخاص للعمل تمهيدًا لطرحه بدور.

ويقام العرض الخاص لفيلم الهنا اللي أنا فيه مساء اليوم الأحد بإحدى السينمات بمنطقة الشيخ زايد بحضور جميع أبطاله وعدد من المخرجين والنقاد. 

وانطلق مؤخرا تصوير فيلم "الهنا اللي أنا فيه" بطولة كريم محمود عبد العزيز، حيث تعد أحدث أعماله السينمائية ومن المقرر بجميع دور العرض 18 ديسمبر 2024.  

تفاصيل فيلم الهنا اللي أنا فيه 

و"فيلم الهنا اللي أنا فيه" يشارك في بطولته رفقة الفنان كريم محمود عبد العزيز كل من الفنانة دينا الشربيني وياسمين رئيس والفنانة مريم الجندي، وغيرهم.  

والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي، ويعد التعاون الأول بين الفنان كريم محمود عبد العزيز والسيناريست أيمن بهجت قمر وأيضا المخرج خالد مرعي.  

كريم محمود عبد العزيز

وفي سياق آخر، يستعد الفنان كريم محمود عبد العزيز لتصوير الجزء الثالث من مسلسل “البيت بيتي” رفقة الفنان مصطفى خاطر، حيث حقق الجزأين الأول والثاني من الفيلم نجاحا كبيرا.  

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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