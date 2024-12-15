مشاهير العرب - نهلة سلامة: محمد خان هو اللي حبني الأول وقال لي عايز أتجوزك (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 12:21 مساءً - تحدثت الفنانة نهلة سلامة، عن تفاصيل زواجها من المخرج محمد خان، خلال كواليس تصوير فيلم «مستر كاراتية».

نهلة سلامة تكشف كواليس زواحها من محمد خان

وقالت نهلة سلامة، خلال استضافتها ببرنامج «قعدة ستات»: «هو اللي حبني الأول، قالي أنا بحبك وعاوز أتجوزك، أنا أخرجت لنجمات كتير أوي بس أنا حبيتك إنتي وعاوز أتجوزك إنتي، وكان مطلق وقتها ومكنتش زوجة تانية، وكان وقتها بنصور فيلم مستر كاراتيه مع الراحل أحمد زكي، وهو كانت شخصيته أستاذ محمد خان طبعًا مخرج عبقري الله يرحمه، وكنت ببقى منبهرة لما بشوفه في اللوكيشن، وهو كان بالنسبة لي حلم».

آخر أعمال نهلة سلامة

جدير بالذكر أن آخر أعمال نهلة سلامة، هو مشاركتها في مسلسل «حضرة العمدة» بطولة روبي، والذي تم عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2023.

وشارك في بطولة مسلسل حضرة العمدة عدد كبير من النجوم، أبرزهم، روبي، أحمد رزق، بسمة، أحمد بدير، سميحة أيوب، وفاء عامر، إدوارد، محمود عبد المغني، إيهاب فهمي، محمد محمود عبد العزيز، نهلة سلامة، محمد الصاوي، محمود حافظ، حسام داغر، صولا عمر، كريم عبد الخالق، زينب العبد.

وتدور أحداث مسلسل حضرة العمدة عن فتاة تخرجت في الجامعة الأمريكية وتعيش في القاهرة حياة متمدنة، وهي من أصول صعيدية، تتصاعد الأحداث برجوعها لبلدها في الصعيد، لتجد نفسها مجبرة أن تتولى منصب عمدة “القرية”.