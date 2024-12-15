مشاهير العرب - اليوم.. العرض الخاص لـ فيلم «الهنا اللي أنا فيه» بحضور أبطال العمل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 12:21 مساءً - يستعد فريق عمل فيلم «الهنا اللي أنا فيه» للاحتفال بالعرض الخاص للعمل، مساء اليوم الأحد بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين، تمهيدا لعرضه يوم الأربعاء 18 من ديسمبر.

تفاصيل العرض الخاص لفليم الهنا اللي أنا فيه

ومن المقرر أن يقام العرض الخاص في إحدى دور السينما بمنطقة الشيخ زايد بحضور عدد من أبطال فيلم الهنا اللي أنا فيه، ومن بينهم كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني وياسمين رئيس وآخرون.

قصة فيلم الهنا اللي أنا فيه

وتدور أحداث فيلم الهنا اللي أنا فيه، حول دكتور أحمد، المهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين يواجه مشاكل في حياته الزوجية، وتتصاعد الأحداث ويتفاجأ بزوجته تعرض على صديقتها الزواج منه.

أبطال فيلم الهنا اللي أنا فيه

يشارك في فيلم الهنا اللي أنا فيه، عدد من نجوم الفن أبرزهم: كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربيني، وياسمين رئيس، ومريم الجندي، وحاتم صلاح، معتز التوني، محمد أوتاكا، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي.