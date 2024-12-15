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الصور الأولى من كواليس فيلم "الصفا الثانوية بنات" لـ علي ربيع - أخبار كلمتك

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الصور الأولى من كواليس فيلم "الصفا الثانوية بنات" لـ علي ربيع - أخبار كلمتك

الصور الأولى من كواليس فيلم "الصفا الثانوية بنات" لـ علي ربيع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 12:20 مساءً - بدأ المنتج احمد السبكي تصوير أحدث أفلامه الكوميدية للنجم علي ربيع بعنوان "الصفا الثانوية بنات"، وذلك داخل أحد الأماكن الخاصة بتصوير أحداث العمل.

فيلم الصفا الثانوية بنات 

وفيلم "الصفا الثانوية بنات" بطولة علي ربيع ومحمد ثروت وأوس أوس وبيومي فؤاد وسارة الشامي وهالة فاخر وغيرهم العديد من نجوم الفن كضيوف شرف. 

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الفيلم من إنتاج أحمد السبكي وكريم السبكي وتأليف وليد ابو المجد وأمين جمال وإخراج عمرو صلاح، ومن المقرر عرضه للجمهور ضمن موسم عيد الفطر المبارك لعام ٢٠٢٥.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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