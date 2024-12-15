مشاهير العرب - سارة سلامة تكشف تفاصيل مرضها ومرورها بأزمة نفسية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 12:01 مساءً - كشفت الفنانة سارة سلامة، عن تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرضت لها بسبب الضغوط النفسية الكبيرة، التي عاشتها في مسيرتها الفنية.

تفاصيل الأزمة الصحية لـ سارة سلامة

وقالت سارة سلامة، في تصريحات لها: أصبت بمشكلة في المعدة، وكان لدي ما يشبه الورم نتيجة للضغط النفسي والشعور بالظلم الذي عايشته في فترة معينة من حياتي.

كما أكدت أنها مرت بفترة صعبة استمرت لفترة طويلة، مشيرة إلى أنها قضت تلك الفترة في التقرب إلى الله. وتابعت، قائلة: «وقعدت فترة طويلة مبعملش حاجة في حياتي غير أني بقرب من ربنا»

وعلقت سلامة، على الجدل المثار حول ملامحها التي تغيرت مع مرور الوقت، حيث نفت خضوعها لأي عمليات تجميل، مشيرة إلى أنها متصالحة مع شكلها الحالي. وأضافت أن الناس قد يتحدثون عن ملامحها، لكن بالنسبة لها فإن هذا ليس أمرًا مهمًا بقدر الاهتمام بأدائها الفني.

وتحدثت سارة سلامة عن موقفها من أدوار الإغراء، مشددة على أنها ترفض تقديم مثل هذه الأدوار مرة أخرى، مؤكدة أن المشاهد الخارجة هي “خط أحمر” بالنسبة لها. وطالبت المخرجين بعدم تصنيفها في هذا النوع من الأدوار، مشيرة إلى أنها رفضت العديد من الأعمال الفنية بسبب تكرار هذه الأدوار.

آخر أعمال سارة سلامة

والجدير بالذكر أن آخر أعمال سارة سلامة، هو مشاركتها في مسلسل «نقطة سودة» بطولة النجم أحمد فهمي، والذي يتم عرضه حاليا عبر شاشة mbc مصر، وحقق نجاحا كبيرا بين الجمهور.

وتدور أحداث مسلسل نقطة سودة في إطار اجتماعي درامي رومانسي، حيث تستعرض القصة صراعات بين عائلتين وذكريات مؤلمة، مما يضفي أبعادًا درامية عميقة، تتطور الأحداث لتتحول العداوة بين العائلتين إلى قصة حب بين شخصيتَي عمر ورضوى، حيث يواجهان صعوبات كبيرة في محاولة التعايش مع ماضيهما المعقد والتغلب على تحديات عائلية تهدد علاقتهما.