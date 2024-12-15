«النواب» يوافق على إعفاء طلاب أسر تكافل وكرامة من المصروفات بالمدارس والجامعات - أخبار كلمتك

«النواب» يوافق على إعفاء طلاب أسر تكافل وكرامة من المصروفات بالمدارس والجامعات - أخبار كلمتك

الأمين العام لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي: الفتوى ضرورية لتحقيق الأمن الفكري في المجتمعات - أخبار كلمتك

الأمين العام لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي: الفتوى ضرورية لتحقيق الأمن الفكري في المجتمعات - أخبار كلمتك

على هامش الندوة الدولية للإفتاء.. الهباش: ماضون في دفاعنا عن فلسطين ولن نستسلم - أخبار كلمتك

على هامش الندوة الدولية للإفتاء.. الهباش: ماضون في دفاعنا عن فلسطين ولن نستسلم - أخبار كلمتك

مجلس النواب يستأنف مناقشة قانون الضمان الاجتماعي - أخبار كلمتك

مجلس النواب يستأنف مناقشة قانون الضمان الاجتماعي - أخبار كلمتك

وزارة التعليم تعلن عن مسابقة دينية كبرى للطلاب بالتعاون مع وزارة الأوقاف - أخبار كلمتك

وزارة التعليم تعلن عن مسابقة دينية كبرى للطلاب بالتعاون مع وزارة الأوقاف - أخبار كلمتك

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

تراجع مفاجئ لسعر الدولار اليوم في البنوك المصرية بمنتصف التعاملات (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

تراجع مفاجئ لسعر الدولار اليوم في البنوك المصرية بمنتصف التعاملات (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

بالأرقام، كيف تراجع مستوى سارة سمير بعد أولمبياد باريس؟ - أخبار كلمتك

بالأرقام، كيف تراجع مستوى سارة سمير بعد أولمبياد باريس؟ - أخبار كلمتك

جوارديولا يرفض الاستسلام: حالة واحدة فقط تجعلني أرحل عن مانشستر سيتي - أخبار كلمتك

جوارديولا يرفض الاستسلام: حالة واحدة فقط تجعلني أرحل عن مانشستر سيتي - أخبار كلمتك

الإسكواش، نهائي تاريخي بين مصر وإنجلترا في بطولة العالم للرجال - أخبار كلمتك

الإسكواش، نهائي تاريخي بين مصر وإنجلترا في بطولة العالم للرجال - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

تفاصيل الاعتداء على جيمي فوكس في عيد ميلاده - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تفاصيل الاعتداء على جيمي فوكس في عيد ميلاده - أخبار كلمتك

تفاصيل الاعتداء على جيمي فوكس في عيد ميلاده - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 12:00 مساءً - تعرض الممثل الشهير جيمي فوكس، للاعتداء خلال الاحتفال بعيد ميلاده، الـ ٥٧، في أحد مطاعم مدينة بيفرلي هيلز الأمريكية.

تفاصيل الاعتداء على جيمي فوكس

وذكر تقرير لموقع TMZ، أن عيد ميلاد جيمي فوكس الـ ٥٧، كان لا ينسى، ولكن لأسباب خاطئة، فقد تعرض الممثل لضربة في وجهه بكأس زجاجي، أثناء مشاجرة جسدية في حفل عشاء عيد ميلاده، بمنطقة بيفرلي هيلز، وهو يتعافى الآن بعد تلقيه غرزًا بالقرب من فمه. 

جيمي فوكس مع ابنته قبل الاعتداء عليه
جيمي فوكس مع ابنته قبل الاعتداء عليه، كلمتك

وأخبر متحدث باسم جيمي موقع TMZ: “كان جيمي فوكس في عشاء عيد ميلاده عندما ألقى شخص ما، من طاولة أخرى كوبًا زجاجيا أصابه في فمه، كان عليه الحصول على غرز وهو يتعافى.. تم استدعاء الشرطة والأمر الآن في أيدي إنفاذ القانون”.

شاهد عيان علي الاعتداء 


أخبر شاهد على الحادث الموقع الاخباري الفني، أنه كان هناك عملاء على طاولة أخرى في المطعم، الذي تواجد به جيمي فوكي، وكانوا وقحين وفظين جدا مع جيمي، وطلب منهم التوقف لأن عائلته كانت موجودة بصحبته، وهذا هو الوقت الذي قام فيه شخص ما، على تلك الطاولة بإلقاء الزجاج الذي أصابه في وجهه.

الشرطة في موقع الاعتداء
الشرطة في موقع الاعتداء، كلمتك

تريلر فيلم كاميرون دياز Back in Action

جيمس كاميرون يكشف تفاصيل جديدة عن الجزء الثالث من Avatar

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

مشاهير العرب - اليوم.. العرض الخاص لـ فيلم «الهنا اللي أنا فيه» بحضور أبطال العمل - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق