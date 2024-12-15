مشاهير العرب - عرض الحلقة الـ36 من مسلسل وتر حساس اليوم.. اعرف الموعد والقناة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - عرض الحلقة الـ36 من مسلسل وتر حساس اليوم.. اعرف الموعد والقناة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - عرض الحلقة الـ36 من مسلسل وتر حساس اليوم.. اعرف الموعد والقناة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عرض الحلقة الـ36 من مسلسل وتر حساس اليوم.. اعرف الموعد والقناة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 11:41 صباحاً - مسلسل وتر حساس.. ينتظر الجمهور، عرض الحلقة الـ36 من مسلسل وتر حساس، لـ صبا مبارك، لمعرفة القاتل الحقيقي في قضية ليلى.

الحلقة الـ36 من مسلسل وتر حساس

ويتوقع الجمهور، أن تكشف الحلقة الجديدة من مسلسل وتر حساس، مفاجآت كثيرة بعد التضارب الكبير بين أقوال مازن وعبد الرحمن في قضية مقتل ليلى، ما يضع المشاهدين في حيرة وغموض حول الهدف من مقتلها.

مسلسل وتر حساس

موعد عرض الحلقة الـ36 من مسلسل وتر حساس

وتعرض الحلقة الـ 36 من مسلسل وتر حساس، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً على شاشة قناة on، وتعاد الحلقة عبر شاشة قناة on drama في تمام الساعة العاشرة مساءً.

مسلسل وتر حساس

مواعيد عرض مسلسل وتر حساس

وتعرض حلقات مسلسل وتر حساس لـ صبا مبارك على شبكة قنوات ON، من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، في تمام الساعة الـ 7:30 مساء، بينما تعاد الحلقة في الواحدة والربع صباحًا، وتكرر الإعادة الثانية في الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم التالي.

مسلسل وتر حساس

- قناة ON drama في تمام الساعة 10مساءً، وتكون الإعادة في تمام الساعة الـ 5 من صباح اليوم التالي، وتأتي الإعادة الثانية في تمام الساعة 4 عصرًا.

مسلسل وتر حساس

وتدور أحداث مسلسل وتر حساس حول 3 صديقات تبدأ علاقتهنّ في الانهيار، عندما تعلم «كاميليا» إنجي المقدم، أن زوجها «رشيد» محمد علاء، في علاقة لسنوات مع صديقتها المقربة «سلمى» صبا مبارك، وعلى الجانب الآخر تتعرض للابتزاز من صديقتهما الثالثة، لتبدأ العلاقة التي كانت تبدو مثالية في الانهيار عندما تشابكت العلاقات بين كل الأطراف.

مسلسل وتر حساس

أبطال مسلسل وتر حساس

والجدير بالذكر أن مسلسل وتر حساس من بطولة الفنانة صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، أحمد جمال سعيد، أحمد غزي، بالإضافة إلى تميم عبده، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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