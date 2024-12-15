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بعد حفلها بالرياض أمس، تعرف على سعر فستان روبي (صور) - أخبار كلمتك

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بعد حفلها بالرياض أمس، تعرف على سعر فستان روبي (صور) - أخبار كلمتك

بعد حفلها بالرياض أمس، تعرف على سعر فستان روبي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 11:15 صباحاً - ظهرت الفنانة روبي بحفلها أمس  بـ"ميدل بيست" المقام ضمن فعاليات موسم الرياض مرتدية فستانًا يصل ثمنه إلى 170 الف جنيه.

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حفل روبي الأخير 

وظهرت روبي خلال الحفل بفستان قصير وقدمت عددًا من الأغاني منها أغنيتها الشهيرة “ليه بيداري كده” وأغنية مع السلامة باي باي وغيرها من الاغاني. 

 

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من ناحية أخرى، تنشغل روبي هذه الأيام بتصوير مسلسل جديد اسمه المبدئي "ناقص ضلع" مع نيللي كريم وكندة علوش وجيهان الشماشرجي، ومن إخراج محمد شاكر خضير.

 

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آخر أعمال روبي 

وكانت آخر أعمال روبي التليفزيونية مسلسل "حضرة العمدة"، الذي عرض خلال موسم رمضان قبل الماضي، آخر أعمالها الدرامية، وشاركها بطولته أحمد رزق، محمود عبد المغنى، وفاء عامر، سميحة أيوب، بسمة، ادوارد، دينا، أحمد بدير، صلاح عبد الله، نهلة سلامة، إيهاب فهمى، محمود حافظ، محمد محمود عبد العزيز، حسام داغر، محمد مهران، محمد الصاوي، كريم عبد الخالق، صولا عمر، دنيا جمعة، زينب العبد، أحمد أبو زيد وخلود عز وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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