جاي زي يطالب القاضي برفض قضية الاغتصاب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 11:05 صباحاً - جاي زي، كشف تقرير لموقع MTV، أن المنتج والمغني جاي يريد، سيقدم طلب للقاضي المسئول علي قضية اتهامه بالاغتصاب، لرفض القضية، على أساس التناقضات في أقوال المرأة المغتصبة.

جاي زي يدافع عن نفسه في قضية الاغتصاب

واستند جاي زي، في طلبه برفض القضية، على "بعض الأخطاء" في قصة المرأة، التي قدمت الدعوى باسم جين دو، وقالت إنها كانت تبلغ من العمر 13 عامًا وقت الاغتصاب المزعوم، والتي تحدثت إلى قناة NBC News يوم الجمعة الماضي، واستعرضت ما تدعي أنه حدث في حفل ما بعد جوائز MTV VMAs لعام 2000، بما في ذلك ركوب سيارة ليموزين إلى منزل ديدي، ومشروب جعلها تشعر بالدوار قبل الاعتداء الجنسي المزعوم.

وبينما قالت: إن "الحدث الكارثي" دمر حياتها، فقد اعترفت أيضًا بوجود تناقضات متعددة في ادعاءاتها، على سبيل المثال، تحدثت إلى بينجي مادن في الحفل ما بعد الحفل، لكن بينجي يقول إنه لم يكن حتى في مدينة نيويورك في ذلك الوقت، كما ادعت أن والدها اصطحبها من الحفلة، لكنه لا يتذكر ذلك.

الصور لا توضح مكان وجودهما طوال المساء

وبينما تزعم أن الاغتصاب المزعوم حدث في حفل أقيم بعد الحفلة في منزل ديدي، هناك صور تظهر ديدي وجاي زي وهما يحتفلان في ملهى لوتس الليلي تلك الليلة تحديدا، على الرغم من أن هذه الصور لا توضح مكان وجودهما طوال المساء.

وقالت المدعية لشبكة إن بي سي إنها تتمسك بالادعاء العام، وتصر على أن هذه العيوب في القصة لا تعني أن الاغتصاب لم يحدث.

ومع ذلك، رأى جاي زي ومحاميه أليكس سبيرو مقابلتها بشكل مختلف، وقدموا على الفور مستندات لإبلاغ القاضي بالتطورات الجديدة…في الرسالة التي حصلت عليها TMZ موقع، وصف سبيرو اتهامها لجاي زي بأنه "خدعة".

وأضاف: "الحقائق الأساسية في روايتها - من، ماذا، متى، وأين - خاطئة"، وعلاوة على ذلك، قال إنها تعترف بأنها "ليس لديها شاهد واحد يؤكد ذلك"، كما يهاجم سبيرو محامي المرأة، توني بوزبي، متهمًا إياه بانتهاك قواعد المحكمة لأنه "فشل بالتأكيد في إجراء تحقيق معقول في الحقائق قبل تقديم الشكوى".

أول تعليق رسمي من جاي زي على اتهامه باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 13 عاما

أصدر المغني والمنتج الموسيقي الشهير، جاي زي بيانا من خلال شركته روك نيشن للإنتاج ينفي فيه جميع الاتهامات الموجهة إليه، باغتصاب فتاة تبلغ من العمر ١٣ عاما، خلال عام ٢٠٠٠.

وفي أول تعليق رسمي من جاي زي، وصف الدعوى المدنية، المقامة ضده، وتتهمه باغتصاب فتاة، بأنها "عملية ابتزاز" لا تمت بصلة للواقع.

وأكد جاي زي أن تلك الاتهامات، اضرت به وبزوجته بيونسيه، أبنائهما، موضحا أنه جلس مع أبنائه وشرح لهم ما يحدث، بسبب نشر الأخبار في الصحافة والإعلام.

تفاصيل اتهام جاي دي باغتصاب فتاة

ذكرت قناة ن بي سي نيوز الأمريكية، في تقرير أن المنتج والمغني الشهير، جاي زي متهم باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 13 عاما، بصحبة صديقه، ديدي، عام 2000، وذلك وفقا لدعوى مدنية.

وأوضحت قناة إن بي سي نيوز، في تقريرها الجديد الصادم، أن جاي زي متهم باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا مع ديدي في عام 2000.

وتم رفع الدعوى الفيدرالية في الأصل في أكتوبر الماضي، في المنطقة الجنوبية من نيويورك، حيث أدرجت كومبس كمدعى عليه، ليتم إعادة رفعها يوم الأحد الماضي لتشمل جاي زي.

وقالت المدعية المجهولة، التي تم تحديدها فقط باسم "جين دو"، إن الاعتداء حدث، بعد أن تم نقلها بالسيارة إلى حفل ما بعد حفل توزيع جوائز، MTV Video Music Awards.

ورفض متحدث باسم مكتب المدعي العام الأمريكي، للمنطقة الجنوبية من نيويورك التعليق على ما إذا كان المكتب، يتابع القضية عندما عُرض عليه تقرير إن بي سي نيوز عن الدعوى القضائية.

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