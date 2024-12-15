مشاهير العرب - بإطلالة مبهجة.. روبي تخطف الأضواء في مهرجان «ميدل بيست» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 15 ديسمبر 2024 10:16 صباحاً - روبي.. أحيت النجمة روبي حفلا غنائيا ضخمًا ضمن حفلات مهرجان «ساوندستورم» من «ميدل بيست» بالمملكة العربية السعودية، المقام ضمن فعاليات موسم الرياض.

روبي في مهرجان ميدل بيست

وخطفت الفنانة روبي أنظار الجمهور بمجرد تواجدها على مسرح الحفل، حيث ظهرت بإطلالة مميزة ومختلفة عن إطلالاتها خلال الفترة الماضية.

واختارت روبي أن تظهر في مهرجان ميدل بيست، بفستان قصير من القماش اللامع باللون البرتقالي من تصميم سيدريك حداد وزهير مراد وسعره 3177 يورو، أي ما يعادل 169 ألف جنيه مصري.

حفل روبي في مهرجان ميدل بيست

وقدّمت روبي عددًا من الأغاني وسط حماس كبير من الجمهور الذي استمر في التصفيق والرقص مع روبي على مدار حفل كامل العدد، وجاء تواجد روبي في المهرجان للعام الثاني على التوالي بعد حفلها الناجح في المرة الأولى.

روبي في رمضان 2025

من ناحية أخرى، تنشغل روبي هذه الأيام في تصوير مسلسل جديد اسمه المبدئي «ناقص ضلع» مع نيللي كريم وكندة علوش وجيهان الشماشرجي، ومن إخراج محمد شاكر خضير.

تدور أحداث مسلسل «ناقص ضلع» في إطار اجتماعي مشوق حول حياة ثلاث شقيقات يواجهن تحديات الحياة ومسؤولية أحلامهم الشخصية، ويضم عددا كبيرا من الفنانين من بينهم حاتم صلاح، علي قاسم، علي صبحي، جيهان الشماشرجي، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركة «Media Hub» سعدي جوهر.