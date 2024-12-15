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شاهد، ياسمين صبري بكواليس مسلسلها الجديد ضل حيطة - أخبار كلمتك

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شاهد، ياسمين صبري بكواليس مسلسلها الجديد ضل حيطة - أخبار كلمتك

شاهد، ياسمين صبري بكواليس مسلسلها الجديد ضل حيطة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 10:00 صباحاً - تواصل الفنانة ياسمين صبري تصوير مشاهد مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم ضل حيطة بين ديكورات العمل بمدينة القاهرة، وتجميعها المشاهد التي يتم تصويرها بكل من الفنان عابد عناني والفنان نيكولا معوض.

وتداول رواد السوشيال ميديا صورة من كواليس العمل لياسمين صبري وهي مرتدية الحجاب خلال تصوير العمل.


 وتتعرض الفنانة ياسمين صبري للخيانة من زوجها ضمن أحداث مسلسلها الجديد ضل حيطة المقرر أن تخوض به سباق رمضان القادم.

وتحاول ياسمين صبري الانتقام من زوجها خلال أحداث العمل، بسبب خيانته لها مع أقرب صديقة لها.

وتلعب الفنانة ياسمين صبري شخصية ربة منزل تدخل في خلافات مع زوجها، ولديها أطفال تسعي علي تربيتهم وتتعرض للعديد من المشاكل.

 

وكان قد قرر القائمون على مسلسل الأميرة تغيير اسمه ليصبح ضل حيطة.

تفاصيل مسلسل ضل حيطة 

مسلسل ضل حيطة، مكون من 30 حلقة، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج مها سليم.

شاركت ياسمين صبري في موسم رمضان 2024 من خلال مسلسل “رحيل” تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج محمد عبدالسلام، وشارك فيه كل من أحمد بدير، أحمد صيام، أحمد صلاح حسني، حازم سمير، محمد كيلاني، هاجر الشرنوبي، سماء إبراهيم، عارفة عبد الرسول، مي القاضي، عزت زين، لبنى ونس، عاصم ترك وآخرين.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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