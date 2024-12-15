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بعد صمت طويل، أول تعليق من جورج وسوف على سقوط نظام صديقه بشار الأسد - أخبار كلمتك

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بعد صمت طويل، أول تعليق من جورج وسوف على سقوط نظام صديقه بشار الأسد - أخبار كلمتك

بعد صمت طويل، أول تعليق من جورج وسوف على سقوط نظام صديقه بشار الأسد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 06:35 صباحاً - بعد صمت لأكثر من أسبوع، خرج الفنان السوري الكبير جورج وسوف، ليعلق على تطورات الأوضاع في سوريا وسقوط نظام بشار الأسد.

وقال سلطان الطرب في منشور له على حسابه الرسمي بمنصة “إكس”: "أتمنى لسوريا وطني مستقبلًا مشرقًا جامعًا تسوده المحبة والاستقرار والازدهار، مستقبلًا يليق بشعبها الغالي".

ويعد هذا أول موقف علني للفنان السوري الشهير،عقب سقوط الأسد، بعد الهجوم الخاطف الذي شنته فصائل المعارضة السورية المسلحة. 
 

ويرتبط جورج وسوف بصداقته قوية مع الرئيس السوري السابق، وأدى له عدة زيارات علنية، تم نشر تسجيلاتها عبر وسائل الإعلام.

وفي الشهر الأول من 2023، قدم وزير الإعلام السوري آنذاك، بطرس الحلاق، باسم بشار الأسد وزوجته أسماء الأخرس، التعازي للفنان جورج وسوف بوفاة نجله وديع، بعد أزمة صحية تعرض لها جراء مضاعفات عملية أجراها.

وكان العديد من الفنانين السوريين عبروا عن موقفهم مما يجري في سوريا، بعد سيطرة الفصائل السورية المسلحة على دمشق، وإعلانها "محررة" فجر الأحد 8 ديسمبر الجاري، ومنهم الفنان أيمن زيدان، والفنان أيمن رضا، والفنانة سلاف فواخرجي، والفنان دريد لحام وغيرهم.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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