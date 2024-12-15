عمرو أديب: كهروب ضيع المطلوب والأهلي كان بيلاعب نادي ترتيبه الـ 16 من أصل 18 في الدوري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 03:35 صباحاً - كأس إنتركونتيننتال، علق الإعلامي عمرو أديب، على خسارة النادي الأهلي أمام باتشوكا المكسيكي، بضربات الترجيح في كأس إنتركونتيننتال.

وقال “أديب” ساخرا: “ المتردد الآن أن أصدقاء كهروب مكانش اسمه في القائمة لتسديد ضربة الترجيح وأن أصحابه اللاعبين دفعوه علشان يعوض الجون اللي مجابوش في الماتش وبقى مضيع جونين طبعا أنا مش مصدق الكلام ده طبعا دي مش قاعدين على قهوة بنطلب فيها سحلب وأكيد المدرب حاطط الأسماء اللي هتلعب البنالتي”.

وأضاف “أديب” خلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "mbc مصر": "في خبر منتشر الآن إن أصدقاء كهروب قالوا له خش يا كهروب هات المطلوب، فدخل كهروب ضيع المطلوب، وهذا الموضوع لا يمكن أن يكون حقيقي، ولا أحد يصدقه، لأن ترتيب التسديد معروف مسبقًا، ولا يتفق من نظم اللعب في المباريات وغير صحيح ما يتردد عن مجاملة زملاء كهربا له وجعله يدخل ليسدد ضربة جزاء".

وتابع: "قلبي يقطر دمًا وكان نفسي أشوف الفانلة الحمراء وهي ملعلعة كدا، معلش حاجة تضايق بقى، والله والواحد ما عارف هينام إزاي الليلة دي، حزين أنا".

وأعرب أديب عن استيائه من أداء بعض اللاعبين، حيث اعتبر أن الأسماء الكبيرة قد أضاعت على الأهلي الفرصة في المباريات المهمة.

وعن مستوى باتشوكا، قال “أديب”: “يا جماعة الأهلي كان بيلعب مع فريق ترتيبة الـ 16 من أصل 18 فريقا في الترتيب، ومكسيكي مكسيكي والأهلي راح في الكلاسيكي”.

واختتم أديب: "هارد لك صحيح هذا الفريق يبدو أنه مكسيكي مضروب، وأنا أشعر بالحزن على الشباب والأطفال الذين يشعرون بالقلق بسبب الأهلي، كان من المفترض أن يهزم باتشوكا بسهولة، نتيجة 3 أو 4 أهداف".

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