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رامي جمال بعد خسارة الأهلي أمام باتشوكا: كفاية على كولر كده - أخبار كلمتك

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رامي جمال بعد خسارة الأهلي أمام باتشوكا: كفاية على كولر كده - أخبار كلمتك

رامي جمال بعد خسارة الأهلي أمام باتشوكا: كفاية على كولر كده - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 11:22 مساءً - عبر الفنان رامي جمال عن حزنه بعد خسارة الأهلي اليوم أمام باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

وكتب رامي جمال في تدوينة له عبر حسابه على موقع إكس: “هارد لاك بس كفاية كده على المدرب قوي.. قرارات غبية”.

الأهلي يخسر أمام باتشوكا بركلات الترجيح 

وخسر الأهلي أمام باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح بعد أن انتهت المباراة أشواطها الأصلية والإضافية بالتعادل السلبي بدون أهداف.

 

باتشوكا يواجه ريال مدريد في النهائي 

وضرب باتشوكا موعدا مع ريال مدريد الإسباني في نهائي البطولة التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.

 

 

 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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