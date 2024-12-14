مشاهير العرب - بعد انطلاق تصويره.. تعرف على أبطال فيلم «الصفا الثانوية بنات» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 10:47 مساءً - انطلق تصوير فيلم «الصفا الثانوية بنات»، بطولة الفنان علي ربيع، استعدادا لطرحه خلال الفترة المقبلة.

ونشر المؤلف وليد أبوالمجد، صورة لكلاكيت الفيلم عبر «فيسبوك»، في إشارة منه لانطلاق تصوير العمل وعلق: «بسم الله.. فيلم الصفا الثانوية بنات.. ربنا يجعل نجاحه على قد تعبه.. تأليف أمين جمال ووليد ابوالمجد.. مدير تصوير محمد عكاشة.. إنتاج أحمد السبكي وكريم السبكي.. .إخراج عمرو صلاح».

أبطال فيلم الصفا الثانوية بنات

ويشارك في بطولة فيلم الصفا الثانوية بنات، بجانب الفنان علي ربيع عدد من النجوم أبرزهم: أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد ثروت، هالة فاخر، سارة الشامي وئام مجدي، إسماعيل فرغلي، جيسكا حسام، لينا صفويا وعدد آخر من الممثلات الشباب، والفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح وإنتاج أحمد السبكى، ومقرر طرحه في دور العرض خلال العام المقبل 2025.

أحداث فيلم الصفا الثانوية بنات ستشهد نشأة قصة حب بين سارة الشامي وعلي ربيع داخل مدرسة الصفا الثانوية بنات، التي تدور فيها معظم الأحداث.

آخر أعمال علي ربيع

وكان آخر أعمال الفنان علي ربيع فيلم «ع الماشي» الذي تم عرضه في موسم صيف 2024، وحقق العمل نجاح جماهيري كبير.

ودارت أحداثه في إطار اجتماعي فانتازي كوميدي، حول شاب كسول يجسد شخصيته على ربيع، اسمه هادي هادي عبد الهادي، ويعمل كول سنتر، ويكتشف فجأة إصابته بمرض نادر يجبره على المشي بشكل مستمر في حياته مما يدخله في أزمات عديدة.

وضم فيلم ع الماشي عدد من نجوم الفن أبرزهم: علي ربيع، كريم عفيفي، صلاح عبد الله، آية سماحة، انتصار، مصطفى غريب، إسماعيل فرغلي، محمد رضوان، أحمد فهيم، ومن إخراج محمد حمدي الخبيري.