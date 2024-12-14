رامي جمال بعد خسارة الأهلي أمام باتشوكا: كفاية على كولر كده - أخبار كلمتك

رامي جمال بعد خسارة الأهلي أمام باتشوكا: كفاية على كولر كده - أخبار كلمتك

رامي صبري ينشر صورا جديدة من حفل زفاف شريف عمرو الليثي ونور تامر أمين - أخبار كلمتك

رامي صبري ينشر صورا جديدة من حفل زفاف شريف عمرو الليثي ونور تامر أمين - أخبار كلمتك

دوري أبطال أفريقيا، الترجي التونسي يحقق فوزا ثمينا على بيراميدز بثنائية - أخبار كلمتك

دوري أبطال أفريقيا، الترجي التونسي يحقق فوزا ثمينا على بيراميدز بثنائية - أخبار كلمتك

بعد الخسارة من باتشوكا، هل يلعب الأهلي مباراة على الميدالية البرونزية؟ - أخبار كلمتك

بعد الخسارة من باتشوكا، هل يلعب الأهلي مباراة على الميدالية البرونزية؟ - أخبار كلمتك

أول تعليق من مارسيل كولر بعد الخسارة من باتشوكا في كأس الإنتركونتننتال - أخبار كلمتك

أول تعليق من مارسيل كولر بعد الخسارة من باتشوكا في كأس الإنتركونتننتال - أخبار كلمتك

الدوري الإسباني، ريال مدريد يتعادل مع رايو فاليكانو 2-2 في شوط أول مثير - أخبار كلمتك

الدوري الإسباني، ريال مدريد يتعادل مع رايو فاليكانو 2-2 في شوط أول مثير - أخبار كلمتك

مشادة كلامية بين الشناوي وجماهير الأهلي بعد الخسارة من باتشوكا (فيديو) - أخبار كلمتك

مشادة كلامية بين الشناوي وجماهير الأهلي بعد الخسارة من باتشوكا (فيديو) - أخبار كلمتك

الهلال السوداني يفوز على مولودية الجزائر ويتصدر مجموعته في دوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

الهلال السوداني يفوز على مولودية الجزائر ويتصدر مجموعته في دوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

عمرو أديب لجماهير الأهلي: لاعيبة كبيرة أنتم عارفينها سبب خسارة الفريق في مبارياته الأخيرة - أخبار كلمتك

عمرو أديب لجماهير الأهلي: لاعيبة كبيرة أنتم عارفينها سبب خسارة الفريق في مبارياته الأخيرة - أخبار كلمتك

مروان عطية: الأهلي كان الأفضل طوال المباراة وركلات الجزاء تعتمد على الحظ - أخبار كلمتك

مروان عطية: الأهلي كان الأفضل طوال المباراة وركلات الجزاء تعتمد على الحظ - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - بعد انطلاق تصويره.. تعرف على أبطال فيلم «الصفا الثانوية بنات» - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - بعد انطلاق تصويره.. تعرف على أبطال فيلم «الصفا الثانوية بنات» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد انطلاق تصويره.. تعرف على أبطال فيلم «الصفا الثانوية بنات» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 10:47 مساءً - انطلق تصوير فيلم «الصفا الثانوية بنات»، بطولة الفنان علي ربيع، استعدادا لطرحه خلال الفترة المقبلة.

ونشر المؤلف وليد أبوالمجد، صورة لكلاكيت الفيلم عبر «فيسبوك»، في إشارة منه لانطلاق تصوير العمل وعلق: «بسم الله.. فيلم الصفا الثانوية بنات.. ربنا يجعل نجاحه على قد تعبه.. تأليف أمين جمال ووليد ابوالمجد.. مدير تصوير محمد عكاشة.. إنتاج أحمد السبكي وكريم السبكي.. .إخراج عمرو صلاح».

فيلم الصفا الثانوية بنات

أبطال فيلم الصفا الثانوية بنات

ويشارك في بطولة فيلم الصفا الثانوية بنات، بجانب الفنان علي ربيع عدد من النجوم أبرزهم: أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد ثروت، هالة فاخر، سارة الشامي وئام مجدي، إسماعيل فرغلي، جيسكا حسام، لينا صفويا وعدد آخر من الممثلات الشباب، والفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح وإنتاج أحمد السبكى، ومقرر طرحه في دور العرض خلال العام المقبل 2025.

أحداث فيلم الصفا الثانوية بنات ستشهد نشأة قصة حب بين سارة الشامي وعلي ربيع داخل مدرسة الصفا الثانوية بنات، التي تدور فيها معظم الأحداث.

آخر أعمال علي ربيع

وكان آخر أعمال الفنان علي ربيع فيلم «ع الماشي» الذي تم عرضه في موسم صيف 2024، وحقق العمل نجاح جماهيري كبير.

ودارت أحداثه في إطار اجتماعي فانتازي كوميدي، حول شاب كسول يجسد شخصيته على ربيع، اسمه هادي هادي عبد الهادي، ويعمل كول سنتر، ويكتشف فجأة إصابته بمرض نادر يجبره على المشي بشكل مستمر في حياته مما يدخله في أزمات عديدة.

وضم فيلم ع الماشي عدد من نجوم الفن أبرزهم: علي ربيع، كريم عفيفي، صلاح عبد الله، آية سماحة، انتصار، مصطفى غريب، إسماعيل فرغلي، محمد رضوان، أحمد فهيم، ومن إخراج محمد حمدي الخبيري.

اقرأ أيضاً
الصور الأولى من كواليس تصوير مسلسل «شهادة معاملة أطفال» لـ محمد هنيدي

تركي آل الشيخ يروج لـ مسرحية «مشيرة الخطيرة»

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

مشاهير العرب - حجاج عبد العظيم: محمد عبد الرحمن توتا أفضل ممثل كوميدي بيضحكني - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق