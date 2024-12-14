مشاهير العرب - بعد احتفاله بقدوم مولودته.. إسلام ساسو يتوقف عن العمل لظروف صحية طارئة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 10:27 مساءً - أعلن الموزع الموسيقي إسلام ساسو، تعرضه لوكة صحية طارئة، موضحًا أنه مصاب بانزلاق في الغضروف.

وكتب ساسو، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «الحمد لله على اللي يجيبه ربنا، أنا جالي انزلاق غضروفي وإجازة من الاستديو أسبوعين».

إسلام ساسو يحتفل بقدوم مولدته

وكان الموزع الموسيقي إسلام ساسو، أحتفل يوم الجمعة الماضي بقدوم مولودته سيليا، وذلك من خلال نشر صورتها عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق عليها: (الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً)، لقد رزقني الله بمولودة (سيليا إسلام رمضان) الحمد لله على جميل ما أعطى، وعظيم ما وهب، الحمد لله على تمام النعمة، واكتمال المنَّة، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك».