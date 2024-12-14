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وائل علاء: مش هتنازل عن كرامتي علشان اشتغل وجاملت ياسمين عبدالعزيز في هذا العمل - أخبار كلمتك

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وائل علاء: مش هتنازل عن كرامتي علشان اشتغل وجاملت ياسمين عبدالعزيز في هذا العمل - أخبار كلمتك

وائل علاء: مش هتنازل عن كرامتي علشان اشتغل وجاملت ياسمين عبدالعزيز في هذا العمل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 10:26 مساءً - كشف الفنان وائل علاء سبب قلة مشاركته في الأعمال الفنية خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنه لن يتنازل عن كرامته من أجل العمل. 

وائل علاء يكشف سبب قلة مشاركته في الأعمال الفنية 

وأضاف وائل علاء في بث مباشر عبر “تيك توك”: أنا عندي كرامة ومش بعرف أطبل، والحمد لله كل الناس فاكرة أدواري، مشيرا  إلى أنه يختار أدواره بعناية احتراما لجمهوره. 

و تابع وائل علاء:" في 2016 كنت هعمل فيلم بطولة مطلقة، ولكن أول ما قرأت السيناريو رفضت لأني بحترم الجمهور وعندي أولاد. 

واستكمل: أنا طلعت مشهدين في فيلم الدادة دودي مع ياسمين عبد العزيز، وكنت بجاملها، ومع أنهم مشهدين لكن الناس بتحبهم. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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