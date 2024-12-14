مشاهير العرب - تركي آل الشيخ يروج لـ مسرحية «مشيرة الخطيرة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 10:07 مساءً - يواصل المستشار تركي آل الشيخ رئيسة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، الترويج لـ مسرحية «مشيرة الخطيرة»، المقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض.

وشارك تركي آل الشيخ، متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» البرومو الدعائي لـ مسرحية «مشيرة الخطيرة»، وعلق قائلا: «الفنانة الكبيرة ليلى علوي والفنان بيومي فؤاد في قصة مختلفة لاستعادة تمثال فرعوني في مسرحية مشيرة الخطيرة».

موعد عرض مسرحية «مشيرة الخطيرة» بموسم الرياض

من المقرر أن يقام العرض المسرحي لـ «مشيرة الخطيرة» على خشبة مسرح محمد العلي خلال الفترة من يوم 18 إلى 22 ديسمير الجاري، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.

أحداث مسرحية مشيرة الخطيرة لـ ليلي علوي

تدور أحداث مسرحية «مشيرة الخطيرة»، حول مشيرة (ليلى علوي) - تعمل بتجارة الآثار - بعد خروجها من السجن، حيث تخطط لاستخراج تمثال فرعوني كانت قد دفنته في أرض مهجورة قبل سجنها، لكن تفاجأ بأن الأرض بُنى فوقها مدرسة ثانوية، فتضطر إلى التظاهر بأنها معلمة تاريخ، فماذا سيحدث عندما تتداخل مهمتها السرية مع حياتها الجديدة؟

أبطال مسرحية «مشيرة الخطيرة»

مسرحية «مشيرة الخطيرة» من بطولة الفنانة ليلى علوي إلى جانب عدد من نجوم الفن أبرزهم بيومي فؤاد وسليمان عيد وآخرين.

آخر أعمال ليلى علوي

تنتظر الفنانة ليلى علوي، طرح فيلمها الجديد «المستريحة»، المقرر عرضه بدور العرض السينمائي يوم 1 يناير المقبل.

بطال فيلم المستريحة

يشارك في بطولة فيلم المستريحة، عدد من نجوم الفن المصري أبرزهم: ليلى علوي وبيومي فؤاد وعمرو عبد الجليل ومحمد رضوان ومحمود الليثي وعمرو وهبه ومصطفي غريب ونور قدري وعبد الرحمن ظاظا وتأليف محمد عبد القوي وأحمد أنور واسامة حسام الدين وأحمد سعد والي وإخراج عمرو صلاح.