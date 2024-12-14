خريطة تلاوات إذاعة القرآن الكريم غدا الأحد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 09:46 مساءً - تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، غدا الأحد عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر كلمتك الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:

40: 6 (ص) تلاوة للشيخ / أحمد نعينع وما تيسر من سورة النمل 10ق

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ / محمد رفعت وما تيسر من سور النبأ/ النازعات/ التكوير 30ق

00: 8 (ص)تلاوة للشيخ / محمود محمد رمضان وماتيسرمن سورة آل عمران 30 ق

44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ / منصور الشامى الدمنهورى وماتيسرمن سورة الإسراء 15 ق

43: 10(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / حسن محمد حسن عوض الدشناوي وماتيسرمن سورتى الحج/ المؤمنون 15ق

03: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / كامل يوسف البهتيمى وماتيسرمن سورة مريم 40ق

55: 11(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / عبدالرؤف شلبى وماتيسرمن سورتى آل عمران- النساء 30ق

02: 13(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / عبدالناصر حرك وماتيسرمن سورة التوبة 15ق

27: 13(قرآن بعدالظهر) تلاوة للشيخ /هاشم هيبة وماتيسير سورة غافر 15

أماالختمة المجودة

تقدمة التلاوة د/ القصبى زلط 5ق الساعة 14:43

مصحف مجود للشيخ / عبدالباسط عبدالصمد من سورتى الصافات - ص 29

16:04( قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ / الشحات محمد أنور وماتيسرمن سورة الأنعام 15ق

16:22( قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ / محمد الصيفى وماتيسرمن سورة البقرة 15

17:02( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ / عثمان الشبراوى وماتيسرمن سورتى طه/ الانبياء 30ق

18:25( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ /راغب مصطفى غلوش وماتيسرمن سورتى التحريم والملك 30ق

19:38( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / صلاح شمس الدين وماتيسرمن سورة المائدة 25ق

22:15( قرآن بعد العشاء) تلاو للشيخ / عبدالفتاح الشعشاعى وماتيسرمن سورة الشعراء 3

17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ / محمود عبدالحكم وما تيسر من سورتى الأعراف/ الأنفال 42ق

15: 24 (مساءً) للشيخ / شعبان الصياد وما تيسر من سورتى يوسف/ قصار السور 44ق

01:35(بعد منتصف الليل) للشيخ / السيد دراز وما تيسر من سورة الرعد 15ق

02:23 (بعد منتصف الليل) للشيخ / محمد ساعى نصر الجرزاوى وما تيسر من سورة النساء 15ق

03:44 (بعد منتصف الليل) للشيخ / طه الفشنى وما تيسر من سورة إبراهيم 42ق

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