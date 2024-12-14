خريطة تلاوات إذاعة القرآن الكريم غدا الأحد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 09:46 مساءً - تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، غدا الأحد عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.
وتنشر كلمتك الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:
40: 6 (ص) تلاوة للشيخ / أحمد نعينع وما تيسر من سورة النمل 10ق
00: 7 (ص) تلاوة للشيخ / محمد رفعت وما تيسر من سور النبأ/ النازعات/ التكوير 30ق
00: 8 (ص)تلاوة للشيخ / محمود محمد رمضان وماتيسرمن سورة آل عمران 30 ق
44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ / منصور الشامى الدمنهورى وماتيسرمن سورة الإسراء 15 ق
43: 10(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / حسن محمد حسن عوض الدشناوي وماتيسرمن سورتى الحج/ المؤمنون 15ق
03: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / كامل يوسف البهتيمى وماتيسرمن سورة مريم 40ق
55: 11(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / عبدالرؤف شلبى وماتيسرمن سورتى آل عمران- النساء 30ق
02: 13(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / عبدالناصر حرك وماتيسرمن سورة التوبة 15ق
27: 13(قرآن بعدالظهر) تلاوة للشيخ /هاشم هيبة وماتيسير سورة غافر 15
أماالختمة المجودة
تقدمة التلاوة د/ القصبى زلط 5ق الساعة 14:43
مصحف مجود للشيخ / عبدالباسط عبدالصمد من سورتى الصافات - ص 29
16:04( قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ / الشحات محمد أنور وماتيسرمن سورة الأنعام 15ق
16:22( قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ / محمد الصيفى وماتيسرمن سورة البقرة 15
17:02( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ / عثمان الشبراوى وماتيسرمن سورتى طه/ الانبياء 30ق
18:25( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ /راغب مصطفى غلوش وماتيسرمن سورتى التحريم والملك 30ق
19:38( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / صلاح شمس الدين وماتيسرمن سورة المائدة 25ق
22:15( قرآن بعد العشاء) تلاو للشيخ / عبدالفتاح الشعشاعى وماتيسرمن سورة الشعراء 3
17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ / محمود عبدالحكم وما تيسر من سورتى الأعراف/ الأنفال 42ق
15: 24 (مساءً) للشيخ / شعبان الصياد وما تيسر من سورتى يوسف/ قصار السور 44ق
01:35(بعد منتصف الليل) للشيخ / السيد دراز وما تيسر من سورة الرعد 15ق
02:23 (بعد منتصف الليل) للشيخ / محمد ساعى نصر الجرزاوى وما تيسر من سورة النساء 15ق
03:44 (بعد منتصف الليل) للشيخ / طه الفشنى وما تيسر من سورة إبراهيم 42ق
ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
0 تعليق