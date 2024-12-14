مشاهير العرب - «جلطة في المخ منذ 8 سنوات».. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 09:37 مساءً - حل الفنان لطفي لبيب، ضيفا في حلقة اليوم السبت ببرنامج «كلام الناس» الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، من خلال شاشة mbc مصر، حيث تحدث عن الكثير من التفاصيل حول حياته، وكشف سر غيابه عن الشاشة.

وأكد لطفي لبيب، خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز، أنه يعاني من الإصابة بجلطة في المخ منذ 8 سنوات، قائلًا: «خلال هذه السنوات كنت بنزل اشتغل يوم والباقي لاء.. واعتقد ده اعتزال».

وأضاف لطفي لبيب: «أنا بروح الاستديو عشان واحشني اللوكيشن، وواحشنى جو التصوير اللي قضيت فيه عمري، أنا شبه معتزل بسبب حالتي الصحية، مفيش ممثل صوته رايح ينفع، مفيش ممثل نصه رايح ينفع، ده باختصار شديد».

نصيحة ياسمين عز للسيدات

وخلال الحلقة، وجهت الإعلامية ياسمين عز، نصيحة جديدة للسيدات بشأن الاهتمام بأزواجهن، طالبت فيها بأن تهتم كل زوجة بـ «ملابس زوجها قبل النوم».

وقالت ياسمين عز: «يا مدام ياريت تكوي بجامة جوزك قبل ما ينام، سؤالي ليه مش بتكوي بجامة جوزك؟ أفرضي جاله مشوار في الحلم، وتخيلي متكوهاش وينام بيها مكرمشة، ويروح في الحلم مشوار كدا ولا كدا، الناس تقول علينا أيه في الحلم على سهوة، أفرضي رايح فرح في الحلم يقولوا إيه علينا، والحقيقة مش هيقولوا عليه هيقولوا على مراته، ويا مدام اهتمامك بجوزك في الأحلام أهم من اهتمامك في الواقع».