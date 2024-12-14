مشاهير العرب - «ليست مطمئنة».. آخر تطورات الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 09:17 مساءً - الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي.. يهتم كثيرون بمعرفة تطورات الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي، وخاصة بعد تداول أنباء تفيد بتدهور حالته الصحية إلى مرحلة الخطر وذلك بعد أيام من نقله إلى المستشفى.

الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي

وبحسب مصادر مقربة، فإن الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي ما زالت غير مستقرة، ويخضع حاليًا لرعاية طبية دقيقة.

وأكدت المصادر، أن الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي، تزداد سوءًا، وتم وضعه على أجهزة التنفس الاصطناعي في ظل معاناته مع مشكلات صحية في الصدر.

يذكر أنه تم نقل الفنان نبيل الحلفاوي، إلى إحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة، وبعد إجراء الكشف الطبي عليه وعمل بعض الأشعة والتحاليل، أكد الأطباء ضرورة دخوله إلى غرفة العناية المركزة، حيث يتواجد بجانبه نجلاه المخرجان «خالد ووليد».

شافكي المنيري تطلب الدعاء لـ نبيل الحلفاوي

وطلبت الإعلامية شافكي المنيري، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الدعاء للفنان نبيل الحلفاوي، وذلك بعد تدهور حالته الصحية.

وكتبت شافكي المنيري، عبر حسابها على «فيسبوك»: «نبيل الحلفاوي نديم قلب الأسد، رأفت الهجان.. لم يكن دور تمثيلي فقط لأحد رجال المخابرات البارعين في عملهم، بل كان جزء من شخصية نبيل الحلفاوي الحقيقية.. الوطنية، الرجولة، الانتماء، رسالة عرف يوصلها».

وتابعت: «نبيل الحلفاوي إلى البطل المصري رأفت الهجان الذي ظل يكمل طريقه بكل الوطنية والحب لمصر، نبيل الحلفاوي مثل هنا إحساسه الحقيقي وحبه وانتمائه لبلده الذي نقله لنا ببراعه، وجعلنا نشعر معه بنفس الأحاسيس وحب الوطن وقدسيه الدفاع عنه، ألف سلامة للفنان الرائع القدير نبيل الحلفاوي وربنا يشفيه ويعافيه».