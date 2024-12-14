مشاهير العرب - الصور الأولى من كواليس تصوير مسلسل «شهادة معاملة أطفال» لـ محمد هنيدي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 09:17 مساءً - كشف صناع مسلسل «شهادة معاملة أطفال» عن الصور الأول من كواليس تصوير العمل، وهو من بطولة الفنان محمد هنيدي ومن المقرر عرضه خلال مارثون دراما رمضان 2025.

ويشهد مسلسل شهادة معاملة أطفال، عودة الفنان محمد هنيدي للدراما بعد غياب دام 6 سنوات، حيث كان آخر مسلسل له هو «أرض النفاق» الذي تعاون من خلاله مع الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.

ودارت أحدث مسلسل أرض النفاق لـ محمد هنيدي حول موظف في الحي اسمه (مسعود)، دخله ضئيل وحياته بائسة، ودومًا ما يواجه خلافات مع زوجته (جميلة) وحماته، اللتين لم تعودا قادرتين على العيش معه، ويمتلك والده محلًا لبيع الكُسكُسّي، وفي يوم تستدرجه الحياة ليتعرف على دكتور (ماضي)، الذي يقدم له أخلاق للبيع على هيئة حبوب، فيبدأ في تناول الحبوب تباعًا، ليكتشف معها حياة جديدة، بشخصيات جديدة، وأخلاق مستعارة للبيع.

أبطال وصناع مسلسل شهادة معاملة أطفال

يشارك في بطولة مسلسل أرض النفاق، عدد من نجوم الفن أبرزهم: هنا شيحة، سامي مغاوري، صبري فواز، سما إبراهيم، محمود حافظ وهو من تأليف أحمد عبد الله، إخراج سامح عبد العزيز، إنتاج جمال العدل.

أحدث أعمال الفنان محمد هنيدي

ينتظر الفنان محمد هنيدي عرض فيلمه الجديد الذي يحمل اسم «الجواهرجي».

ويجمع فيلم «الجواهرجي»، بين محمد هنيدي ومنى زكي للمرة الثانية، وكانت المرة الأولى قبل 26 عامًا عندما اجتمعا سويًا في بطولة فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، وهو الفيلم الذي أسس لشهرتيهما الفنية، وتعتزم الجهة المنتجة تقديم جزء ثان منه.

أبطال فيلم الجواهرجي لـ محمد هنيدي

فيلم الجواهرجي من تأليف عمر طاهر ويخرجه إسلام خيرى، ويظهر برفقة هنيدي ومنى زكي كل من: أحمد صلاح السعدني ولبلبة وتارا عماد، وتدور الأحداث حول جواهرجي يواجه المشاكل والأزمات بسبب تصرفات زوجته غير المنطقية.

ومن المقرر أن تدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا حول جواهرجي يواجه المشاكل بسبب زوجته وتصرفاتها غير المنطقية.