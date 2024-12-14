مشاهير العرب - ياسمين عز لـ الزوجات: «أكوي بجامة جوزك عشان لو جاله مشوار في الحلم» (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 09:17 مساءً - وجهت الإعلامية ياسمين عز، خلال حلقة اليوم السبت من برنامج «كلام الناس»، الذي تقدمه عبر شاشة MBC مصر، نصيحة جديدة للسيدات بشأن الاهتمام بأزواجهن، طالبت فيها بأن تهتم كل زوجة بـ «ملابس زوجها قبل النوم».

وقالت ياسمين عز: «يا مدام ياريت تكوي بجامة جوزك قبل ما ينام، سؤالي ليه مش بتكوي بجامة جوزك؟ أفرضي جاله مشوار في الحلم، وتخيلي متكوهاش وينام بيها مكرمشة، ويروح في الحلم مشوار كدا ولا كدا، الناس تقول علينا أيه في الحلم على سهوة، أفرضي رايح فرح في الحلم يقولوا إيه علينا، والحقيقة مش هيقولوا عليه هيقولوا على مراته، ويا مدام اهتمامك بجوزك في الأحلام أهم من اهتمامك في الواقع».

لطفي لبيب ضيف ياسمين عز

وفي السياق ذاته، حل الفنان لطفي لبيب، اليوم السبت، ضيفا على الإعلامية ياسمين عز، في برنامجها «كلام الناس» الذي تقدمه على شاشة «MBC مصر»، وكشف خلال الحلقة الكثير من التفاصيل والأسرار حول حياته الفنية والشخصية.

وكانت الصفحة الرسمية لـ MBC مصر، قد أعلنت في وقت سابق عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، استضافة لطفي لبيب في برنامج «كلام الناس»، قائلة: «الفنان الكبير لطفي لبيب في أول ظهور بعد غياب، أسرار وقصص وتفاصيل يحكيها لأول مرة عن حياته الفنية والشخصية، الليلة في ضيافة ياسمين عز وبرنامج كلام الناس، السادسة مساء على MBCMASR».