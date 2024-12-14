تشكيل مباراة يوفنتوس أمام فينيزيا في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

تشكيل مباراة يوفنتوس أمام فينيزيا في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

بعثة طائرة سيدات الزمالك تغادر إلى الصين استعدادا لـ كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

بعثة طائرة سيدات الزمالك تغادر إلى الصين استعدادا لـ كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

درجات الحرارة غدا الأحد 15 -12 -2024 في مصر - أخبار كلمتك

درجات الحرارة غدا الأحد 15 -12 -2024 في مصر - أخبار كلمتك

خبير عسكري يكشف كواليس انسحاب الجيش السوري ودور تركيا - أخبار كلمتك

خبير عسكري يكشف كواليس انسحاب الجيش السوري ودور تركيا - أخبار كلمتك

أحمد الشرع: نعتزم إبرام اتفاقيات دفاعية مع بعض الدول - أخبار كلمتك

أحمد الشرع: نعتزم إبرام اتفاقيات دفاعية مع بعض الدول - أخبار كلمتك

خريطة تلاوات إذاعة القرآن الكريم غدا الأحد - أخبار كلمتك

خريطة تلاوات إذاعة القرآن الكريم غدا الأحد - أخبار كلمتك

كأس الإنتركونتيننتال، تعادل سلبي بين الأهلي وباتشوكا في الشوط الإضافي الأول (صور) - أخبار كلمتك

كأس الإنتركونتيننتال، تعادل سلبي بين الأهلي وباتشوكا في الشوط الإضافي الأول (صور) - أخبار كلمتك

نوتنجهام يخطف فوزا قاتلا من أستون فيلا 1/2 في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

نوتنجهام يخطف فوزا قاتلا من أستون فيلا 1/2 في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

رجال سلة الأهلي يفوز على الزمالك في ذهاب نصف نهائي دوري السوبر - أخبار كلمتك

رجال سلة الأهلي يفوز على الزمالك في ذهاب نصف نهائي دوري السوبر - أخبار كلمتك

رجل يقوم بقتل زوجة ابنه بهذه المحافظة - أخبار كلمتك

رجل يقوم بقتل زوجة ابنه بهذه المحافظة - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

جريمة كوميدي، تفاصيل مسلسل «برستيج» للمخرج عمرو سلامة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
جريمة كوميدي، تفاصيل مسلسل «برستيج» للمخرج عمرو سلامة - أخبار كلمتك

جريمة كوميدي، تفاصيل مسلسل «برستيج» للمخرج عمرو سلامة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 09:15 مساءً - يخوض المخرج عمرو سلامة تجربة درامية جديدة معنون بـ«برستيج» وهو مسلسل ينتمي لأجواء من الإثارة والتشويق، ولكن بإطار كوميدي.

ec2cbd5101.jpg

وتدور حلقات مسلسل برستيج حول12 شخصا من خلفيات مختلفة، تضعهم الظروف ليظلوا مقيدين داخل أحد كافيهات وسط البلد بسبب عاصفة ضخمة، ثم اكتشفوا وجود قتيل ما بينهم، عقب انقطاع كل الاتصالات، ويبدأ كل منهم الشك فى الآخر إلى أن يظهر القاتل.

ويأتي المسلسل من تأليف إنجي أبو السعود، مؤلفة مسلسل سفاح الجيزة.

ff48422763.jpg

فى سياق آخر..كشف المخرج عمرو سلامة مؤخرا، عن صور لكواليس فيلمه الجديد “شمس الزناتي - البداية

وفيلم “شمس الزناتي - البداية” من بطولة كل من محمد إمام وأمينة خليل وعمرو عبد الجليل وأحمد داش وطه دسوقي وأحمد خالد صالح ومصطفى غريب وسيناريو وحوار محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

هاني شاكر يُحيي ليلة رأس السنة بدبى - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق