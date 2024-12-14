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مشاهير العرب - «صحيت من الموت».. مفيدة شيحة تعلق على حفل شيرين عبد الوهاب في دبي (فيديو) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «صحيت من الموت».. مفيدة شيحة تعلق على حفل شيرين عبد الوهاب في دبي (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «صحيت من الموت».. مفيدة شيحة تعلق على حفل شيرين عبد الوهاب في دبي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 08:41 مساءً - أشادت الإعلامية مفيدة شيحة، بالظهور الأخير للفنانة شيرين عبد الوهاب خلال حفلها الذي أقيم في دبي، مشيرة إلى أنه يُظهر اختلاف في شخصيتها عن الحفلات التي قدمتها في الفترة الأخيرة.

وتحدثت مفيدة شيحة، من خلال برنامجها «الستات»، المذاع على شاشة النهار، أن شيرين عبد الوهاب قدمت حفلة أكثر من رائعة، وكان عندها الكثير من المشكلات قبل صعودها على المسرح ولكنها تمكنت من تخطي ذلك الأمر، مشيرة إلى أنها تخطت ذلك الأمر بـ 3 حيل ذكية، من ضمنها، غنائها للملحن الراحل محمد رحيم، وعدم حديثها عن مشكلة ابنتها احتراما للقضاء المصري، بالإضافة إلى أنها لم تتطرق للحديث عن أزمتها مع نقابة المهن الموسيقية.

وأضافت مفيدة شيحة: «شيرين ارتدت اللون الوردي وصعدت على المسرح، وأدهشت الجميع بأدائها، مما جعلني أدعو لها بألا تقع في أي زلات قد تستغلها الأطراف التي تنتظر الإيقاع بها».

كما تابعت: «شيرين عبد الوهاب صحيت من الموت الذي كان يسيطر على حياتها، وأثبتت أنها قادرة على العودة إلى الساحة الفنية بكل قوة وثقة»، مشيرة إلى جملتها التي وجهتها للجمهور الإماراتي «أنا من غيركم أموت».

لقطات من حفل شيرين عبد الوهاب في دبي

وفي سياق متصل، تصدرت شيرين عبد الوهاب محركات البحث المختلفة، بعدما أحيت حفلا غنائيا مساء أمس الجمعة في كوكاكولا أرينا بمدينة دبي.

الفنانة شيرين عبد الوهاب

وتألقت الفنانة شيرين عبد الوهاب، خلال حفلها المقام في كوكاكولا أرينا بمدينة دبي، وظهرت بإطلالة مختلفة خطفت بها الأنظار حيث اختارت فستانا باللون الوردي مكشوف الكتفين ومنفوش مثل فستان الأميرات.

وقدمت شيرين عبد الوهاب، باقة من أشهر أغانيها الرومانسية والعاطفية، بصحبة المايسترو مدحت خميس، منها: «اللي يقابل حبيبي، مشاعر، كدابين، متحاسبنيش، بص بقى، بتمنى أنساك، صبري قليل، آه ياليل، على باللي، وعيون القلب، لنجاة الصغيرة»، بالإضافة إلى ميدلي من أشهر أغانيها والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير وطلبوا تكرارها مرة أخرى.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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