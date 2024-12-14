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مشاهير العرب - ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها (صور) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 08:41 مساءً - حصدت الفنانة ياسمين عبد العزيز اعجاب قطاع كبير من متابعيها وجمهورها، وذلك في أحدث ظهور لها شاركته عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» اليوم السبت.

وظهرت ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها على «إنستجرام»، ظهرت بإطلالة سوداء تكشف عن نحافتها في الفترة الأخيرة، مع شعر منسدل.

آخر أعمال ياسمين عبد العزيز

تستعد ياسمين عبد العزيز، للعودة إلى السينما من جديد من خلال مشاركتها في فيلم «زوجة رجل مش مهم» بالتعاون مع الفنان أكرم حسني، والذي من المتوقع أن يحقق نجاحا كبيرا حيث يشهد عودتها من جديد.

وأعلنت ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن مشاركتها في فيلم «زوجة رجل مش مهم»، قائلة: «بسم الله توكلنا على الله ابتدينا تصوير فيلم كوميدي (زوجة رجل مش مهم)، بإذن الله».

كما تواصل ياسمين عبد العزيز، تصوير أحدث أعمالها الدرامية «وتقابل حبيب» الذي يسجل التعاون الثاني بينها وبين كريم فهمي، ومن المقرر عرضه خلال مارثون دراما رمضان 2025.

مسلسل «وتقابل حبيب»، من بطولة الثنائي ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، ويشاركهما البطولة عدد من النجوم أبرزهم: خالد سليم، نيكول سابا، محمود ياسين جونيور، بسنت شوقي، أنوشكا، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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