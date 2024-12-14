مشاهير العرب - حمادة هلال يروج لأحدث أعماله الغنائية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 08:41 مساءً - روج الفنان حمادة هلال لـ أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم «ياريت أهالينا ماربونا»، استعداد لطرحها خلال الفترة المقبلة.

وشارك هلال، متابعيه وجمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» البرومو التشويقي لأغنيته «ياريت أهالينا ماربونا» وعلق عليه قائلا: «شعارنا في 2025، وتقول كلماتها: «ياريت أهالينا ماربونا، ياريتهم كانوا حتى سابونا في قلوبنا حتى حتة قسوة نأذي بيها اللي أذونا».

آخر أعمال حمادة هلال

آخر أعمال الفنان حمادة هلال، أغنية «حصل» والتي طرحها على طريقة الفيديو كليب من كلمات حازم إكس، ألحان أورتيجا، ميكس وماستر محمد علام وبيشو، الفيديو كليب من إخراج أشرف رمضان.

وتقول كلمات أغنية «حصل»:

«دخلتك حياتي

فهمتك خدتك على الهادي

كان عندي اكتفاء بذاتي

وعشانك غيرت ده

ليه بتقل بأصلك

ولا عشان الحظ رقص لك ده أنا جيت على نفسي وفضلتك قولي ليه بتعمل كده

مش كنت مميزك

حصل

وفي قلبي مبروزك

حصل

بالدهب بوزنك

حصل

وأتاريك عيرة

أنا كنت مدلعك

حصل

وفي خيري مغرقك

حصل

لما تقع بلحقك

حصل

أنا كنت العكاز

كنت هجيلك في الإنجاز

وأديك سبتني باستفزاز

طب عرفني يرضي مين

أعقل بقى واتلم

هارشك وبقيت حافظك صم

كل يومين تطلع لي بفيلم شكلك بتحب التمثيل

مش كنت مروقك

حصل

ساندك ومفوقك

حصل

والحلو مدوقك

حصل

ساقيني المر ليه

أنا كنت مفخمك

حصل

تقدير وبقدرك

حصل

ده مفيش غيري عبرك

حصل

اعملك تاني إيه

هدنة من النفسنة والغيرة وعدم الجدعنة

أتعالج من داء الأنا بعديها ابقى تعالى كلمني

لسه بتعمل جدع وأنت معايا في وقت الدلع

بس شايفني في غم ووجع وعامل إنك مخاصمني

مش كنت بكلمك

حصل

تغلط وبعلمك

حصل

خد بس هفهمك

حصل

أنت طلعت لمين

أنا كنت مفرفشك

حصل

في العز معيشك

حصل

ظابط ومريشك

حصل

وأنت متسواش مليم».