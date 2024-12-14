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الفيلم الفلسطيني «ما بعد» في افتتاح مهرجان أيام قرطاج السينمائية الـ 35 - أخبار كلمتك

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الفيلم الفلسطيني «ما بعد» في افتتاح مهرجان أيام قرطاج السينمائية الـ 35 - أخبار كلمتك

الفيلم الفلسطيني «ما بعد» في افتتاح مهرجان أيام قرطاج السينمائية الـ 35 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 08:40 مساءً - انطلقت قبل قليل فعاليات مهرجان أيام قرطاج السينمائية الـ 35، ويشهد حفل الافتتاح عرض الفيلم الفلسطيني المعنون بــ ”ما بعد“، عقب فوزه بعدد كبير من الجوائز، بما في ذلك جائزتا الباردينو الذهبي ولجنة تحكيم الشباب المستقل في مهرجان لوكارنو السينمائي في دورته الـ 77، وجائزة أفضل فيلم في مهرجان الشارقة السينمائي، وجائزة النجمة الذهبية في مهرجان الجونة السينمائي.   


واختير الفيلم الفلسطيني الطويل للمخرجة مها الحاج، ليكون فيلم افتتاح الدورة الخامسة والثلاثين من أيام قرطاج السينمائية، ويستمر المهرجان من 14 إلى 21 ديسمبر في تونس.


تدور أحداث فيلم ما بعد على خلفية الصراع الدائرفي غزة، ويروي قصة سليمان ولبنى، وهما زوجان ينعزلان في مزرعة يلفها الضباب في محاولة للتغلب على خسارة لا توصف. 


فيلم ”ما بعد“ إنتاج فلسطيني إيطالي مشترك، وهو من بطولة الممثلين محمد بكري وعرين عمري وعامر حليحل. 


يشار إلى ان مهرجان أيام قرطاج السينمائية هو أحد أعرق المهرجانات السينمائية في أفريقيا والعالم العربي.

 تأسس المهرجان في عام 1966 في تونس العاصمة، تونس، وأصبح حدثًا ثقافيًا وسينمائيًا هامًا يحتفي بالقصص المتنوعة من جميع أنحاء أفريقيا والعالم العربي وخارجهما.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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