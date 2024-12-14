إعلامية تهاجم لطفي لبيب بعد تصريح “أنا بضحك أكتر من عادل إمام” - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 08:40 مساءً - أثارت الإعلامية سارة نخلة جدلًا كبيرًا خلال برنامجها “آخر اليوم” على قناة “هي”، بعد انتقادها لتصريحات الفنان لطفي لبيب في إحدى المقابلات الإعلامية، والتي انتقد فيها عددًا من زملائه النجوم، من بينهم الزعيم عادل إمام، والفنان محمد رمضان، وعلي ربيع.

وقالت سارة: أنا بحب لطفي لبيب وبيضحكني جدًا، دمه خفيف وناس كتير بتحبه، لكن مش فاهمة إزاي فنان كبير زيّه يقبل يطلع في مقابلة مع مذيع هدفه الوحيد إثارة الفتنة بين النجوم المصريين، وكل أسئلته مليانة سم، عشان ياخد تصريح ضد فنان زميل. يعني إيه أنا أطلع أقول: أنا بضحك أكتر من عادل إمام؟!

وأضافت: الزعيم عادل إمام عنده 50 سنة من الشغل المتواصل اللي عمل فيه كل أنواع الفن، من الكوميديا للدراما للتراجيديا، والناس بتحبه مش بس في مصر، لكن في كل الوطن العربي. إزاي ممكن يتقال إن التمثيل بتاعه مش كوميدي؟ دي رحلة عظيمة لا يمكن نلغيها بتصريح غير مسئول”.

وانتقدت سارة أيضًا تصريحات لطفي لبيب عن الفنان محمد رمضان، قائلة: بعد ما خلصنا من الزعيم، نروح على محمد رمضان ونقول إنه مش موهوب وإن تمثيله عشوائي؟! محمد رمضان عامل نجاحات كبيرة وجمهور بيحبه، ليه نطلع نهاجم بعض بالشكل ده؟”

كما علّقت على رأيه في علي ربيع قائلة: مسرح مصر كان بيجيب مواسم ورا مواسم، والناس كانت بتضحك، مش بتيجي تعيط. فإزاي نقول إن علي ربيع مش كوميديان؟”

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