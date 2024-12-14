مشاهير العرب - تعرضت للتنمر وأغلب أصدقائها رجال.. أبرز تصريحات أميرة فتحي ببرنامج «كلام الناس» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 08:06 مساءً - تصدر اسم الفنانة أميرة فتحي تريند جوجل، خلال الساعات الماضية، بعد تصريحاتها المثيرة حول حياتها الشخصية والفنية خلال لقائها ببرنامج «كلام الناس» المذاع عبر قناة MBC مصر، ومنها تصريحها بأن أغلب أصدقائها رجال لأنها تغير من النساء.

وأوضحت أميرة فتحي، أنها تعتبر الرجل كل شىء في حياتها، وهم أغلب أصدقائها وذلك لأنها كانت تشعر بالغيرة من السيدات بشكل جاد وليس على سبيل المزاح، مشيرة إلى أن جميع أصدقائها من الرجال منذ دراستها وتشعر معهم بالراحة في الحديث معهم، قائلة: «أنا مش بعرف أتعامل مع بعض نوعيات الستات».

أما عن ما تردد حول ارتدائها الحجاب وخلعه من أجل التمثيل، قالت أميرة فتحي إنها لم ترتديه من قبل في حياتها، موضحة أن الظهور الوحيد لها بالحجاب كان من خلال فيلم صعيدي فى الجامعة الأمريكية مع الفنان طارق لطفي، وكان بذلك الدور فقط، معقبة: «أنا متحجبتش قبل كده، كان مجرد دور، لكن ده دليل على مصداقية الدور، وإن الناس صدقت إني محجبة».

وحسمت الجدل حول وجود صلة قرابة بينها وبين الفنانة سوسن بدر، حيث ادعى البعض أنها ابنتها والبعض الآخر ادعى وجود صلة قرابة بينهما، قائلة، إنها تعشق الفنانة سوسن بدر على المستويين الفني والشخصي ولكنها ليست ابنتها ولا تجمعهما أي علاقة.

وكشفت الفنانة أميرة فتحي عن تعرضها للتنمر في مرحلة الطفولة من قبل والدتها فضلا عن التنمر الذي كانت تتعرض له من قبل الغرباء وذلك بسبب أنفها، منوه أنه على الرغم من ذلك لم تفكر في الخضوع لعمليات التجميل معقبة: «وأنا صغيرة ماما عقدتني كانت تتنمر على مناخيري وكانت تقولي روحي بمناخيرك اللي دايس عليها قطر دي.. وكانت محسساني إن مناخيري وحشة وكنت أجيب مشبك عشان مناخيري تصغر لحد ما بقيت ممثلة».

آخر أعمال أميرة فتحي

جدير بالذكر، أن آخر أعمال أميرة فتحي مشاركتها في مسلسل «السرايا» الذي عرض في 2017، وعادت من خلاله بعد غياب استمر لـ 13 عاما، بالتعاون مع قطاع كبير من النجوم أبرزهم، سوسن بدر ودنيا عبد العزيز ومجدي كامل.

وفي وقت سابق، تصدر اسم الفنانة أميرة فتحي مؤشرات البحث عبر منصات التواصل الاجتماعي بصورة نشرتها عبر صفحتها الشخصية على موقع «انستجرام» يرجع عمرها لـ 26 عاما من الوقت الحالي.

وكشفت أميرة فتحي، عن صورة ترجع لبدايتها الفنية من مشاركتها في كليب افرض للفنان حكيم.

وحرصت أميرة فتحي على الظهور بالملابس التي ارتدتها في كليب «افرض» لحكيم الذي صدر عام 1996، وظهرت في الصورة ببدلة يسيطر عليها اللون الأخضر بالإضافة إلى القميص البرتقالي، ما لفت أنظار العديد من المتابعين لها نظرا للتشابه الكبير بين الصورتين، كما علقت عليها قائلة: "العمر مجرد رقم الحمدالله والشكر له".