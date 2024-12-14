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مشاهير العرب - أول تعليق من بدرية طلبة على اتهامها بقتل زوجها «صورة» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - أول تعليق من بدرية طلبة على اتهامها بقتل زوجها «صورة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أول تعليق من بدرية طلبة على اتهامها بقتل زوجها «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 08:06 مساءً - أعربت الفنانة بدرية طلبة، عن استيائها من اتهامها بقتل زوجها المؤلف المسرحي مصطفى سالم، والذي رحل عن عالمنا الأحد الماضي.

وكتبت بدرية طلبة، عبر حسابها على «فيسبوك»: «لما تظلم بني أدم وأنت متعرفش ظروفه وتغلط فيه وتسبه وترميه بالباطل، وهو ميعرفكش أصلا ولا ضرك في يوم من الأيام يبقى أنت شخص مريض نفسيا ومحتاج تتعالج».

وأضافت: «حاقد وحاسد وقلبك مليان غل وسواد وناقص تربية وناسي ربنا وجاهل بتعاليم دينك يبقى العيب فيك، ونصيحة لازم تقف مع نفسك واقفة حلوة كدا تراجع حساباتك علشان اللي زيك بتكون أخرته سودة».

وفاة زوج بدرية طلبة

وكانت بدرية طلبة، أعلنت عن وفاة زوجها في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد 8 ديسمبر، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقالت بدرية طلبة: «أبو بناتي مصطفى سالم في ذمة الله، وأنا برا مصر أول مصر وأبلغكم بميعاد الدفنة في الإسكندرية، دعواتكم بالرحمة والمغفرة».

وكانت بدرية طلبة في رحلة إلى باريس، وعلى الفور قطعت الرحلة وعادت إلى مصر بعد علمها بوفاة زوجها، لتوديعه إلى مثواه الأخير.

وأوضحت بدرية طلبة، في وقت سابق، أن المخرج والمؤلف مصطفى سالم «أبو بناتها» هو من اكتشفها فنيًا وقدمها للجمهور، وكان دائم الدعم والتوجيه لها لتصل إلى الشهرة الفنية التي تليق بها من وجهة نظره.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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