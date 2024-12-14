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أسعار تذاكر حفل تامر حسني ونانسي عجرم ليلة رأس السنة بدبي - أخبار كلمتك

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أسعار تذاكر حفل تامر حسني ونانسي عجرم ليلة رأس السنة بدبي - أخبار كلمتك

أسعار تذاكر حفل تامر حسني ونانسي عجرم ليلة رأس السنة بدبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 08:00 مساءً - يحيي الفنان تامر حسني حفلا مشتركا مع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في دبي، وذلك ليلة رأس السنة في دبي 2025، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا.

حفل تامر حسني وناسي عجرم ليلة رأس السنة 

وأعلنت الشركة المنظمة عن أسعار حفل تامر حسني وناسي عجرم ليلة رأس السنة، حيث تبدأ الأسعار بما يوازي تقريبا 30 ألف جنيه إلي نحو 75 ألف جنيه.

ومن المقرر أن يقدم الثنائي تامر حسني ونانسي عجرم باقة من أبرز أغانيهما التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير. 

ومن ناحية أخري، كان قد فاجأ الفنان تامر حسني في مفاجأة غير متوقعة  للجمهور خلال حفله الذي أقيم في وقت سابق بأحد الجامعات الخاصة الحضور، بغنائه مجموعة ألحان “ميدلي” للراحل محمد رحيم، ولعدد من النجوم الآخرين ومنهم إليسا. 

وقدم تامر حسني خلال الحفل أغنية  اطمن التي لحنها الراحل محمد رحيم من ألبوم اخترت صح في عام 2010، كما أنه قدم أغنية أجمل إحساس في الكون والتي قدمتها أليسا.

كما غنى أيضا أغنية ليه بيفكروني عنيك لـ محمد محيي، وكذلك غنى أغنية في عيونك لـ إليسا وغيرهم من نجوم.

ونشر تامر حسني فيديو لـ أغنية “اطمن” خلال حفله، وذلك على حسابه الشخصي عبر “إنستجرام” وعلق  على الفيديو قائلا:" أقل شيء اقدر أقدمها لأخويا وعشرة عمري وصاحب رحلة الكفاح، أسطورة التلحين العربي محمد رحيم، مجموعة من أشهر أغاني محمد ليا ولغيري من كبار نجوم الوطن العربي الله يرحمك يا حبيبي. 

 

 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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