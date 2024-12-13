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بهاء سلطان يبدأ حفله بالكويت بأغنيته مع تامر حسني (صور) - أخبار كلمتك

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بهاء سلطان يبدأ حفله بالكويت بأغنيته مع تامر حسني (صور) - أخبار كلمتك

بهاء سلطان يبدأ حفله بالكويت بأغنيته مع تامر حسني (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 11:20 مساءً - انطلق، منذ قليل، حفل الفنان بهاء سلطان بالكويت والذي شهد حضورًا جماهيريًّا كبيرًا. 

 

حفل بهاء سلطان في الكويت 

وبدأ بهاء سلطان حفله بـ أغنية “معلمين" والتي قدمها مع تامر حسني مؤخرًا وحققت نجاحًا كبيرًا.

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وتصدر المطرب بهاء سلطان، تريند “اليوتيوب”، بأغنيته الجديدة “كأنك”، التي وصل عدد مشاهداتها إلى مليون مشاهدة.

في هذا السياق، طرح المطرب بهاء سلطان ميني ألبوم صغير بعنوان "كأنك مسكن" ويتضمن 3 أغان منهم “كأنك مسكن”، و«حن عليا»، و«أنت طيب».

تفاصيل ألبوم بهاء سلطان

وترصد “كلمتك”، التفاصيل الكاملة للألبوم الذي طرحها بهاء.

 

تفاصيل أغاني الألبوم

أول أغنية كانت بعنوان «كإنك مسكن» من كلمات وألحان حمادة فراويلة، وتوزيع حاتم محسن.

وأغنية «حن عليا» من كلمات محمد رفاعي، ألحان وليد سعد، توزيع وسام عبدالمنعم.

وأغنية «أنت طيب» من كلمات هاني عبدالكريم، ألحان أحمد محي، توزيع يحيى يوسف.

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 أحدث أعمال بهاء سلطان

على صعيد آخر، حقق بهاء سلطان نجاحا كبيرا بأغنية "أنا من غيرك" وهي الأغنية الدعائية لفيلم الهوى سلطان الذي تم طرحه بجميع دور العرض.

وتقول كلمات أغنية أنا من غيرك:"أنا من غيرك بتوه توهان، أنا من غيرك مليش عنوان، أنا من غيرك بتوه توهان، أنا من غيرك مليش عنوان، يا ترى إنت زيي كمان؟، زيي كمان مشتاق لزمان، قعدة عادية ومكالمة بتسأل فيها عليّ، في العربية واقفين والدنيا معدية، نرغي شوية نضحك نسمع كم أغنية، نضحك نسمع كم أغنية، يا ليل يا ليلي يا يا عين، يا ليل نسمع كم أغنية، لما أقول لك تبعد إياك تسمع مني، قرب أكثر إمسك فيّ بكلمة احضني، ازاي تمشي ده إنت لوحدك بس فاهمني، أنا مستني أهو تكلمني".

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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