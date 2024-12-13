مشاهير العرب - 31 ديسمبر.. خالد سليم يستعد لحفل رأس السنة في جدة «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 11:01 مساءً - يستعد الفنان خالد سليم لإحياء حفله الغنائي القادم المقرر أن يكون ضمن حفلات رأس السنة في جدة خلال الفترة المقبلة، ومن المفترض أن يقدم خلاله باقة من أفضل أعماله الغنائية.

وشارك خالد سليم المقطع الدعائي لحفله في جدة عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلا: «أهالـــي جدة وحشتونـي، أستنوني يوم 31 ديسمبــر نحتفل سوا بسهرة مميزة علـى مســرح أوتـار ابحـر، كل سنة وأنتم طيبيـــن».

آخر أعمال خالد سليم

وكانت آخر أعمال خالد سليم، هي أغنية «واحشاني»، التي طرحها خلال الفترة الماضية، عبر قناته على «يوتيوب»، ومختلف منصات الموسيقى الرقمية.

الأغنية من كلمات إبراهيم شحته وألحان أحمد يوسف وتوزيع وميكس وماستر محمود عزت وإخراج سيف مدبولي

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي: «واحشاني، ده أنا حرفياً بعدك لسه واقف في مكاني، واحشاني، كسرِة نفسي وقلة حيلتي بقت تعباني، ده أنا عايش كده بالضّالين، واحشاني مش بلعب على وتر الضّعف وغرضي تحنّي، واحشاني، بس أنا مش قادر أستوعب بعدك عني، ده أنا ضايع وتملّي حزين».