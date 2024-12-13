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بعد زلة لسانها بالكويت، شيرين تغني من ألحان الراحل محمد رحيم في دبي (فيديو) - أخبار كلمتك

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بعد زلة لسانها بالكويت، شيرين تغني من ألحان الراحل محمد رحيم في دبي (فيديو) - أخبار كلمتك

بعد زلة لسانها بالكويت، شيرين تغني من ألحان الراحل محمد رحيم في دبي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 10:45 مساءً - أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب، مساء اليوم الجمعة، واحدة من أقوى حفلاتها الغنائية في دبي، تحت شعار كامل العدد.

شيرين عبد الوهاب تغني لمحمد رحيم 

وفاجأت الفنانة شيرين عبد الوهاب الجمهور خلال حفل دبي بغنائها أغنية مشاعر، والتي لحنها الملحن الراحل محمد رحيم، وذلك بعد زلة لسانها غير المقصودة خلال حفلها الأخير بالكويت، والتي قالت فيه “خلينا نعمل سيئة جارية" الأمر الذي أثار غضب الجمهور.

حفل شيرين عبد الوهاب في دبي 

وقدمت شيرين عبد الوهاب خلال حفلها بدبي عددا كبيرا من أغانيها الحزينة والتي تفاعل معها الجمهور، بالإضافة إلى أنها أدت أغنيتي منك لله والكدابين بأداء مؤثر وسط تفاعل الحضور.

ورفع  حفل شيرين عبد الوهاب ، شعار كامل العدد بعد أن شغل الحضور الجماهيري كامل طاقة مسرح الحفل الاستيعابية.

وظهرت شيرين عبد الوهاب خلال الحفل بفستان أنيق كـ الأميرات وسط تفاعل من جمهورها وتعليقات الإطراء والثناء على إطلالتها وتألقت شيرين بـ غناء “أنا لا جيا أقولك”.

ويعتبر هذا الحفل هو الأول لشيرين عبد الوهاب بعد أزمتها مع نقابة المهن الموسيقية وتحويلها للتحقيق بسبب الراحل محمد رحيم.

كانت شيرين أثارت الجدل؛ على خلفية زلة لسان غير مقصودة في سياق رثائها للملحن الراحل محمد رحيم، ما دفع نقابة الموسيقيين إلى إحالتها للتحقيق، وهو الأمر الذي أغضب المطربة.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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