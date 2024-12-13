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مشاهير العرب - «سلامتك يا قبطان».. منة فضالي تطلب الدعاء لـ نبيل الحلفاوي | صورة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «سلامتك يا قبطان».. منة فضالي تطلب الدعاء لـ نبيل الحلفاوي | صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «سلامتك يا قبطان».. منة فضالي تطلب الدعاء لـ نبيل الحلفاوي | صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 10:16 مساءً - طالبت الفنانة منة فضالي، المتابعين عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» بالدعاء للفنان نبيل الحلفاوي، اليوم الجمعة، وذلك مع تدهور حالته الصحية عقب نقله إلى المستشفى.

وشاركت منة فضالي، صورة عبر حسابها على «إنستجرام»، مطالبة الجمهور بالدعاء قائلة: «سلامتك يا استاذ ربنا يقومك بالسلامة يا رب دعواتكم بالشفاء للأستاذ العظيم نبيل الحلفاوي».

تطورات الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي

جاء ذلك، عقب تدهور الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي، مما أدى إلى وضعه تحت الملاحظة الطبية الشديدة، وذلك لمعاناته من أزمة صدرية حادة أثرت على التنفس.

وكانت طالبت أسرة الفنان نبيل الحلفاوي، محبيه بالدعاء له، وذلك دون الكشف عن تفاصيل الحالة الصحية له.

وطمأن نجل نبيل الحلفاوي، المخرج خالد الحلفاوي، في تصريحات إعلامية، محبي والده عن حالته الصحية، مشيرا إلى أن حالة والده مستقرة، والأطباء يتابعونه باستمرار.

آخر أعمال نبيل الحلفاوي

جدير بالذكر، أن آخر أعمال نبيل الحلفاوي، كانت مشاركته في فيلم تسليم أهالي، الذي عرض منذ عامين، حيث ظهر كضيف شرف.

وفي وقت سابق، علق نبيل الحلفاوي، على إعلان الفنانين باسم سمرة وطارق لطفي، عن الحلقة الأخيرة من مسلسل «العتاولة»، الذي يعرض حاليا عبر شاشة mbc مصر.

وكتب نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «أنا آسف جدا.. دخلت أشوف التعليقات، لقيتها إعجاب وإشادة.. بقدم اعتذاري على استنكاري، بس لو سمحتوا يعني للمنبهرين بكسرالجدار الرابع ده بيبقى منهج من أول العمل لآخره. ومن غير ربطه بمتغير يفسده عند إعادة عرضه أو مشاهدته: بكرة الساعة كذا على محطة كذا بعد برنامج كذا.. أكرر اعتذاري».

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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