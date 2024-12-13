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معلومات عن الفنان علاء قوقة بعد احتفاله بزواجه (صور) - أخبار كلمتك

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معلومات عن الفنان علاء قوقة بعد احتفاله بزواجه (صور) - أخبار كلمتك

معلومات عن الفنان علاء قوقة بعد احتفاله بزواجه (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 10:00 مساءً - تصدر اسم الفنان علاء قوقة، محركات البحث، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد احتفاله بزواجه من فتاة من خارج الوسط الفني، في حفل عائلي بسيط بين الأهل والأصدقاء.

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ونشر علاء قوقة صورة برفقة زوجته على حسابه الشخصي عبر موقع “فيس بوك” وعلق قائلا:" اليوم ونحن نبدأ رحلتنا معا أدعو الله أن يجعل حياتنا مليئة بالحب السعادة والرضا".

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معلومات عن الفنان علاء قوقة بعد احتفاله بزواجه 

وتفاعل عدد كبير من الجمهور علي زواج الفنان علاء قوقة،  وذلك عبر موقع “فيس بوك” ومن أبرز التعليقات التي جاءت:" والله مش مصدق بجد الف مليون مبروك يا دكتور، ربنا يجلعها فتحت خير ان شاء الله، الدكتور العريس القمر. 

 

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الفنان علاء قوقة ممثل وأستاذ بقسم التمثيل والإخراج في معهد الفنون المسرحية، وأخرج كلاسكيات شكسبير، بالإضافة إلى انه شارك في عدد كبير من المسلسلات المهمة، وبدأ مسيرته في عام 1992 بمشاركته في مسلسل مازال النيل يجري. 

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وشارك الفنان علاء قوقة في مسلسل سجن النسا وحق ميت وفوق السحاب، ومسلسل الحشاشين مع كريم عبد العزيز، والذي عرض في رمضان الماضي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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