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على أنغام منك لله والكدابين، أداء مؤثر لـ شيرين في حفل دبي (فيديو) - أخبار كلمتك

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على أنغام منك لله والكدابين، أداء مؤثر لـ شيرين في حفل دبي (فيديو) - أخبار كلمتك

على أنغام منك لله والكدابين، أداء مؤثر لـ شيرين في حفل دبي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 09:40 مساءً - انطلق، منذ قليل، اليوم الجمعة، حفل النجمة شيرين عبد الوهاب ، في دبي تحت شعار كامل العدد.

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حفل شيرين عبد الوهاب في دبي 

وقدمت شيرين عبد الوهاب خلال حفلها بدبي عددا كبيرا من أغانيها الحزينة والتي تفاعل معها الجمهور، بالإضافة إلى أنها أدت أغنيتي منك لله والكدابين بأداء مؤثر وسط تفاعل الحضور.

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ورفع  حفل شيرين عبد الوهاب ، شعار كامل العدد بعد أن شغل الحضور الجماهيري كامل طاقة مسرح الحفل الاستيعابية.

وظهرت شيرين عبد الوهاب خلال الحفل بفستان أنيق كـ الأميرات وسط تفاعل من جمهورها وتعليقات الإطراء والثناء على إطلالتها وتألقت شيرين بـ غناء “أنا لا جيا أقولك”.

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وردد الحضور في حفل شيرين عبد الوهاب بدبي: “يلا يا شيري الوقت جري وذلك قبل صعودها إلي مسرح الحفل”.

وتقدم شيرين خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغاني ألبومها الأخير.

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شيرين عبد الوهاب

ويعتبر هذا الحفل هو الأول لشيرين عبد الوهاب بعد أزمتها مع نقابة المهن الموسيقية وتحويلها للتحقيق بسبب الراحل محمد رحيم.

كانت شيرين أثارت الجدل؛ على خلفية زلة لسان غير مقصودة في سياق رثائها للملحن الراحل محمد رحيم، ما دفع نقابة الموسيقيين إلى إحالتها للتحقيق، وهو الأمر الذي أغضب المطربة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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