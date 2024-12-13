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مشاهير العرب - «قلب قلبي».. طرح الأغنية الدعائية لفيلم الهنا اللي أنا فيه | فيديو - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «قلب قلبي».. طرح الأغنية الدعائية لفيلم الهنا اللي أنا فيه | فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «قلب قلبي».. طرح الأغنية الدعائية لفيلم الهنا اللي أنا فيه | فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 08:56 مساءً - اطلقت الشركة المنتجة لفيلم «الهنا اللي أنا فيه» الأغنية الدعائية عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، اليوم الجمعة، وذلك استعدادا لانطلاقته في 18 ديسمبر الجاري بدور العرض السينمائية.

وأغنية «قلب قلبي» تعد التجربة الغنائية الأولى للفنان كريم محمود عبد العزيز، ومن كلمات الشاعرة منة عدلي القيعي، وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى.

وتضمنت كلمات أغنية «قلب قلبي» الآتي: «ممكن اتغزل فيكي بس شوية براحتي، لو سمحتي، تسمحي تديني في يومك لحظة اديني مساحتي، لو سمحتي، ممكن اقولك حاجة في قلبي انا هنا من جوا، لو سمحتي، سيبيني اعملك حبة جو من اللي هو، عايزك في حوار مش هلف وادور، ركزي معايا، في كلام عندي ليكي في زوري محشور، يا حبيب روح نني عيون شريان قلب قلبي

اه يا بقبق رمش الهوي والدوا اه يا فص كبدي».

قصة فيلم الهنا اللي أنا فيه

وتدور أحداث فيلم الهنا اللي أنا فيه، حول دكتور أحمد، المهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين يواجه مشاكل في حياته الزوجية، وتتصاعد الأحداث ويتفاجأ بزوجته تعرض على صديقتها الزواج منه.

أبطال فيلم الهنا اللي أنا فيه

يشارك في فيلم الهنا اللي أنا فيه، عدد من نجوم الفن أبرزهم: كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربيني، وياسمين رئيس، ومريم الجندي، وحاتم صلاح، معتز التوني، محمد أوتاكا، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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