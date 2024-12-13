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مشاهير العرب - قبل عرضه.. «شاهد» تواصل الترويج لانطلاقة «موضوع عائلي 3 بهذا الموعد | صورة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - قبل عرضه.. «شاهد» تواصل الترويج لانطلاقة «موضوع عائلي 3 بهذا الموعد | صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قبل عرضه.. «شاهد» تواصل الترويج لانطلاقة «موضوع عائلي 3 بهذا الموعد | صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 08:36 مساءً - تواصل منصة "شاهد"، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» الترويج لمسلسل «موضوع عائلي 3 من بطولة النجم ماجد الكدواني، اليوم الجمعة، وذلك استعدادا لانطلاقته عبر منصتها خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبها، شاركت «شاهد» البوستر التشويقي لمسلسل «موضوع عائلي 3 عبر حسابها على «إنستجرام»، وعلقت قائلة: «والآن مع المفاجأة الكبرى، عيلة موضوع عائلي، تدعوكم لمشاهدة موسمها الثالث26 ديسمبر على Shahid».

أبطال مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث

مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث، من بطولة: النجم الكبير ماجد الكدواني، نور، رنا رئيس، محمد شاهين، سما إبراهيم، طه الدسوقى، محمد رضوان، محمد القس، ياسمين ممدوح وافي، ويضم الجزء الثالث نجوم جديدة منهم الفنانة ياسمين وافي ورانيا يوسف.

مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث

مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث، من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد الجنايني، ويأتي مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث استكمالًا لنجاحات الجزء الأول والثاني، حيث تدول أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

قصة مسلسل موضوع عائلي

دارت أحداث مسلسل موضوع عائلي في الجزء الأول والثاني، في إطار درامي كوميدي، حول أب يُدعى إبراهيم، ويتفاجئ أن لديه ابنة وهي سارة ويحاول أن يتواصل معاها ويصبحا صديقين خاصة بعد وفاة والدتها لتكتشف في نهاية الموسم الأول أن إبراهيم هو والدها، وتبدأ أحداث الموسم الثاني من مسلسل موضوع عائلي بعد مرور عامين على لقائه بابنته، ورغم معارضة إبراهيم لفكرة زواج ابنته لكنه يوافق في النهاية خاصة مع اكتشاف مرضه وأنه قد لا يعيش ليوم زفافها، وانتهى الجزء الثاني من المسلسل بزواج سارة ابنة إبراهيم، ومن المقرر استكمال الأحداث في الجزء الثالث.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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