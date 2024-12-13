حالته مستقرة وياريت ندعيله، نجل نبيل الحلفاوي يكشف تطورات حالة والده الصحية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 08:35 مساءً - تصدر الفنان نبيل الحلفاوي ، مؤشر محرك البحث جوجل، وأصبح حديث مواقع السوشيال ميديا، عقب تعرضه لوعكة صحية شديدة تسببت في دخوله غرفة العناية المركزة الأمر الذي أثار قلق الجمهور.

نبيل الحلفاوي يتعرض لأزمة صحية

تواصلت "كلمتك" مع المخرج خالد الحلفاوي، نجل الفنان نبيل الحلفاوي، للاطمئنان على صحته وطمأنة جمهور ومحبو الفنان القدير.

وكشف نجل الحلفاوي أن حالة والده الصحية الآن مستقرة، وهو يخضع للملاحظة داخل غرفة العناية المركزة، مطالبا محبي وجمهور الفنان نبيل الحلفاوي بالدعاء له حتى يتعافى من وعكته الصحية.

الفنان نبيل الحلفاوي، كلمتك

وتعرض الفنان نبيل الحلفاوي لأزمة صحية شديدة خلال الساعات القليلة الماضية، تسببت في دخوله غرفة العناية المركزة.

وكشف مصدر مقرب من عائلة نبيل الحلفاوي، أن الفنان الشهير يعاني من أزمات في الصدر، وهذا ما تسبب له في صعوبة بالتنفس، كما أنه كان يعاني من بعض الأمراض الأخرى بسبب الشيخوخة، حيث إنه يبلغ من العمر 77 عامًا.

وأضاف المصدر بحسب "العربية.نت" أنه تم نقل الحلفاوي إلى أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، وبعد إجراء الكشف الطبي والأشعة والتحاليل، شدد الأطباء على ضرورة دخوله غرفة العناية المركزة، كما تم منع الزيارة عنه، حيث يتواجد بجانبه نجلاه المخرجان خالد ووليد الحلفاوي".

نقيب الممثلين يتابع الحالة

وأوضح المصدر أن أسرة الفنان نبيل الحلفاوي تلقت عدة اتصالات من الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية للاطمئنان على حالته الصحية، وأكد أن لديه استعدادا في تقديم كافة المساعدات اللازمة من أجل الاطمئنان على الحالة الصحية للفنان القدير نبيل الحلفاوي، كما حاول عدد كبير من النجوم التواصل مع أبناء الحلفاوي لكن لم يتمكنوا من ذلك لانشغالهم الكبير بحالته.

وقال المخرج عمرو عرفة تعليقا على الحالة الصحية للفنان الكبير نبيل الحلفاوي من خلال حسابه على موقع "إكس" تويتر: "ادعوا له الحالة صعبة"، ولم يوضح تفاصيل الحالة الصحية أو الأمراض التي يعاني منها الفنان الكبير.

مسيرة نبيل الحلفاوي

شارك الفنان نبيل الحلفاوي في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية الشهيرة، من بينها مسلسل "رأفت الهجان" و"غوايش" و"الزيني بركات" و"أوراق مصرية" و"الملك فاروق".

كما شارك في عدد من الأفلام كان من بينها " الطريق إلى إيلات" و"العميل رقم 13" و"فقراء لا يدخلون الجنة" و"الهروب إلى القمة" وغيرها.

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