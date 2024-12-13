مشاهير العرب - ياسمين عز للستات: «بلاش تقولي للراجل أوعدني تفضل معايا طول العمر» | فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 08:16 مساءً - وجهت الإعلامية ياسمين عز، نصيحة جديدة للسيدات من خلال برنامج «كلام الناس» الذي يذاع عبر شاشة «mbc مصر»، اليوم الجمعة، بعدم سؤال الرجل أسئلة وجودية يعجز عن إجايتها.

وقالت ياسمين عز خلال برنامج «كلام الناس»: «بلاش تروحي للراجل تقوليله أوعدني أنك تفضل معايا طول العمر، أنتي بقى يا مدام عايشة لحد امتا، عايشة معانا كام سنة، هل أنت من المعمرين في الأرض وعرفتي إزاي، ومن أكد لك أنه طول العمر، وهل اطلعتي على الغيب، ما يمكن تروحي قبلو، أنتي بتكري في طول العمر، وهو بيفكر في فاتورة السوبر ماركت والمدراس ويخلص منك».

أميرة فتحي ضيفة ياسمين عز

ومن ناحية أخرى، تحل الفنانة أميرة فتحي، ضيفة على برنامج «كلام الناس» الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز من خلال شاشة MBC مصر أسبوعيا، و تكشف من خلاله الكثير من التفاصيل والأسرار حول حياتها الفنية والشخصية.

وأعلنت الصفحة الرسمية لشاشة MBC مصر عبر حسابها بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن استضافة أميرة فتحي في «كلام الناس»، قائلة: «النجمة أميرة فتحي في أول ظهور لها، وأسرار وقصص وتفاصيل تحكيها لأول مرة عن حياتها الفنية والشخصية.. الليلة في ضيافة ياسمين عز وبرنامج #كلام_الناس.. السادسة مساء على MBCMASR».